Een zolder vol verhalen op 18 oktober in Cultuurhuis Heerlen

Op zondag 18 oktober 2026 om 14.00 uur is de muziektheatervoorstelling Een zolder vol verhalen te zien in Cultuurhuis Heerlen. Robin Thuss en Roel Kersten, bekend als De Gouden Herinnering, laten persoonlijke herinneringen herleven met muziek en verhalen.
Een zolder vol verhalen in Heerlen: neem een jeugdfoto mee
Bezoekers kunnen een jeugdfoto meenemen. De voorstelling draait om de waarde van herinneringen en contact tussen generaties. De voorverkoopprijs bedraagt 12,50 euro. Aan de dagkassa kost een kaartje 15 euro.
Bron: persbericht Cultuurhuis Heerlen, 7 oktober 2026. Aangeleverde foto: Bo de Ruiter.
Bekijk de agenda van Cultuurhuis Heerlen voor informatie over de voorstelling.
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