Voerendaal presenteert sluitende begroting 2027 met positief saldo

Het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal heeft op donderdag 8 oktober een sluitende meerjarenbegroting aangeboden aan de gemeenteraad. Voor 2027 is een positief saldo van 649.000 euro geraamd. De gemeenteraad besluit op 5 november over de begroting.

De begroting bevat de plannen en middelen voor 2027 en de financiële ramingen voor 2028 tot en met 2030. Daarmee wil het college de zeven opgaven uit het coalitieprogramma vertalen naar concrete maatregelen.

Begroting Voerendaal 2027 vraagt om scherpe keuzes

Volgens wethouder Leunissen staat de financiële ruimte van gemeenten structureel onder druk. Het Rijk vraagt meer van gemeenten, terwijl de beschikbare middelen volgens het college niet in dezelfde mate meegroeien. Voerendaal heeft daarnaast te maken met investeringen waarvan de kapitaallasten nog jarenlang doorwerken.

Het gaat onder meer om nieuwe schoolgebouwen in Ransdaal en Ubachsberg en de modernisering van De Joffer, De Borenburg en ’t Wouves. Het college benadrukt dat de ambities binnen een beperkt financieel kader moeten worden uitgevoerd. “Niet alles kan, er moeten scherpe keuzes worden gemaakt”, aldus Leunissen.

Investeringen in kernen, scholen en woningen

In 2027 wil de gemeente de aanpak van gemeenschapsontwikkeling, die al in Ubachsberg is ingezet, verbreden. Een leefbaarheidsfonds en de kernwethouders moeten daarbij ondersteuning bieden. Ook krijgen De Borenburg, De Joffer en ’t Wouves volgens de plannen een grondige opknapbeurt.

Op sociaal gebied ligt de nadruk op ontmoeting en het vroeg signaleren van problemen via de Burgerijen en het sociaal team. Daarnaast werkt de gemeente aan de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen. Voor arbeidsparticipatie blijft samenwerking binnen Parkstad en Zuid-Limburg van belang.

De Omgevingsvisie vormt de basis voor ruimtelijke keuzes en wordt vanaf 2027 uitgewerkt in omgevingsprogramma’s. De gemeente wil daarnaast werken aan betaalbare woningen, natuur- en landschapsontwikkeling in onder meer het Ransdalerveld en de toekomst van cultureel erfgoed.

Aandacht voor klimaat en bijzondere doelgroepen

Met het watertakenplan en het klimaatadaptatieplan wil Voerendaal de openbare ruimte beter bestand maken tegen hitte, droogte en wateroverlast. Ook energieopwekking, energiebesparing en de benodigde infrastructuur staan op de agenda.

Bij de huisvestingsopgave is er aandacht voor starters, sociale huurders en bijzondere doelgroepen. De strategie voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen moet in 2027 verder worden uitgewerkt en uitgevoerd, in samenhang met de bredere woningbouwopgave.

Begroting als vertrekpunt voor verdere afwegingen

Het college wil ook investeren in een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie en toegankelijke dienstverlening. De samenwerking met Parkstad, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties wordt verder versterkt.

De begroting vormt volgens het college het vertrekpunt voor een bredere heroverweging van ambities, taken en prioriteiten. Daarbij moet een balans worden gevonden tussen de beschikbare middelen, de uitvoeringskracht en de resultaten voor inwoners.

De begrotingsstukken zijn te raadplegen via het publieksportaal van de gemeenteraad van Voerendaal. De Commissie Financiën vergadert op 27 oktober; de raadsvergadering waarin de begroting wordt behandeld staat gepland op 5 november.

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Bron: gemeente Voerendaal, persbericht van 8 oktober 2026.

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