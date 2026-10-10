Stefana Kraaijestein ontwikkelt nieuwe theatertekst in Taallab

HEERLEN – Actrice, schrijver en theatermaker Stefana Kraaijestein ontwikkelt binnen Taallab een nieuwe theatertekst. Op 9 december 2026 laat zij tijdens Peek & Bowl van Via Zuid in Theater Heerlen voor het eerst horen hoe haar werk er op dat moment voor staat.

Taallab geeft jonge makers de ruimte om de kracht van taal in theater te onderzoeken en nieuw werk te ontwikkelen. Na een eerste editie met performer en schrijver Mira Verhoeve werken Collectief PANDA, Via Zuid en Parkstad Limburg Theaters dit jaar samen met Kraaijestein.

Taallab: nieuwe tekst over intimiteit en relaties

De komende maanden werkt Kraaijestein onder begeleiding aan haar nieuwe toneeltekst. Daarbij onderzoekt ze hoe mensen intimiteit proberen te creëren wanneer ze daarvoor de taal, vaardigheden of voorbeelden missen.

Liefde, afhankelijkheid en de vaak verborgen machtsverhoudingen binnen menselijke relaties zijn onderwerpen die in haar werk terugkomen.

Eerste presentatie in Theater Heerlen

De presentatie op 9 december tijdens Peek & Bowl is geen afgeronde voorstelling. Het publiek maakt voor het eerst kennis met de tekst zoals die op dat moment in ontwikkeling is.

Meer informatie over de presentatie staat op de programmapagina van Peek & Bowl bij Parkstad Limburg Theaters.

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Over Stefana Kraaijestein

Kraaijestein studeerde in 2025 af als actrice aan de Toneelacademie Maastricht | Institute of Performative Arts. Sindsdien werkt ze als actrice, toneelschrijver en theatermaker.

Ze studeerde af met haar zelfgeschreven voorstelling De Hond Verdraagt Het Gezelschap Niet. Daarin huurt een jonge vrouw een sekswerker in om voor de rest van de nacht haar vader en moeder te spelen.

In 2026 schreef Kraaijestein de toneelbewerking van Hoe dieper het water, hoe lelijker de vis. Tijdens Festival Gemaakt in Maastricht speelde ze daarin ook een van de hoofdrollen.

Aan het einde van dit seizoen is ze daarnaast te zien in een nieuwe productie van Altstadt Rotterdam, onder regie van Johan Simons.

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