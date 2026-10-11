Bouw nieuwbouwproject Hof van Rode in Kerkrade gestart

De bouw van Hof van Rode in Kerkrade is na een periode van vertraging officieel gestart. Aan de Hoofdstraat komen 29 levensloopbestendige appartementen op de locatie van de voormalige Bel Air Disco en de historische villa van huisartsenpraktijk Hamers.

29 appartementen in Hof van Rode

Het nieuwbouwproject Hof van Rode voorziet volgens de aangeleverde informatie in de regionale behoefte aan kwalitatieve en betaalbare woningen in het stadscentrum van Kerkrade. De energiezuinige appartementen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen, waaronder starters en senioren.

Met de start van de bouwwerkzaamheden aan de Hoofdstraat krijgt de ontwikkeling van deze locatie een vervolg.

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© Peter Trompetter Fotografie

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