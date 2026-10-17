Heerlen laat van zich horen: nomineer jouw favoriet voor De Uit Award!

HEERLEN. Wat zijn jouw favoriete plekken om uit te gaan in Heerlen? Dat gezellige café waar je graag afspreekt, het restaurant waar je altijd lekker eet of dat evenement dat je ieder jaar weer in je agenda zet? Met De Uit Award kun je jouw favorieten in het zonnetje zetten. Nomineren kan nog tot en met 25 oktober.

De inwoners van Heerlen hebben de smaak inmiddels te pakken. Sinds 15 oktober kwamen er 96 bevestigde nominaties binnen van 89 verschillende inwoners, verdeeld over 18 zaken. Vooral de cafés kunnen rekenen op enthousiaste bezoekers: met 82 nominaties voor acht cafés is ‘Café van het jaar’ de eerste categorie in Heerlen die aan de voorwaarden voor een verkiezing voldoet.

Ook jouw favoriete restaurant, podium of uitje verdient een kans

Voor de categorieën restaurant, nieuwkomer, evenement, podium en uitje zijn nog meer nominaties nodig. Een categorie krijgt in Heerlen namelijk alleen een winnaar als er minstens 25 bevestigde nominaties binnenkomen én minimaal vijf verschillende zaken of locaties worden genoemd.

Heb jij een favoriet? Laat van je horen en help mee om ook deze categorieën over de drempel te krijgen. Denk daarbij ook aan plekken die misschien minder snel in je opkomen, zoals een bibliotheek, wijkcentrum of dorpshuis.

Zo nomineer je voor De Uit Award

Nomineren is gratis en eenvoudig. Ga naar uitheerlen.com/awards/nomineren, kies een categorie, vul de naam van jouw favoriet en je e-mailadres in en bevestig je nominatie via de mail die je ontvangt. Pas na die bevestiging telt je nominatie mee.

Er is geen jury: het publiek nomineert en bepaalt straks ook wie er wint. Ondernemers hoeven zich daarvoor niet zelf aan te melden.

De Uit Award: eerst nomineren, daarna stemmen

Tot en met 25 oktober kun je jouw favorieten nomineren. Op 26 oktober wordt per categorie de shortlist vastgesteld. Daarna is het tijd om te stemmen: de stemronde loopt van 2 november tot en met 6 december via uitheerlen.com. De winnaars worden op maandag 14 december om 20.00 uur bekendgemaakt.

De Uit Award is een initiatief van oud-horecaondernemer Shiva de Winter, die zelf jarenlang achter de bar stond. Deelname is kosteloos: een publieksprijs moet draaien om de favorieten van inwoners, niet om wie het grootste advertentiebudget heeft.

Dus Heerlen: geef jouw favoriete plek de aandacht die ze verdient. Nomineer uiterlijk 25 oktober en stem vanaf 2 november mee!

Lees ook onze eerdere oproep om jouw Heerlense favorieten te nomineren.

Foto: Lidia Carreno Photography

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