Limburg uitgeroepen tot slimste regio ter wereld van 2026

Limburg is door het Intelligent Community Forum (ICF) uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld van 2026. Brightlands Limburg kreeg de titel ‘Intelligent Community of the Year 2026’ tijdens de jaarlijkse topconferentie in Columbus, Ohio. Volgens het persbericht is Limburg de eerste Nederlandse regio die de prijs ontvangt sinds Brainport Eindhoven in 2011.

Brightlands Limburg internationaal erkend

Het Intelligent Community Forum ziet Brightlands Limburg als een voorbeeld van samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Deze zogenoemde triple helix richt zich op maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzamere chemie, toekomstbestendige voedselproductie en medische innovaties.

Ook de ontwikkeling van de Einstein Telescope, een ondergronds meetinstrument, speelt een rol. De vier verbonden Brightlands-campussen in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo zijn belangrijke onderdelen van het regionale innovatienetwerk.

Gedeputeerde Satijn trots op de erkenning

Gedeputeerde Stephan Satijn noemt de titel een erkenning voor de gezamenlijke inspanningen in Limburg. “Wat een geweldige erkenning voor Limburg! We laten zien dat we met onze ondernemers, wetenschappers, studenten en partnerorganisaties internationaal vooroplopen en dat je als regio het verschil kunt maken als je bereid bent om over politieke grenzen heen samen te werken aan wat er echt toe doet. Deze titel maakt ons trots én motiveert ons nog meer om de komende jaren samen verder te bouwen aan innovatie die bijdraagt aan de toekomst van Limburg èn van Nederland.”

Stimulans voor innovatie en internationale samenwerking

Met de titel krijgt Brightlands Limburg internationale erkenning en extra mogelijkheden om kennis uit te wisselen met andere innovatieve steden en regio’s binnen het netwerk van het ICF.

Het Intelligent Community Forum is een wereldwijd netwerk van ongeveer 200 steden en regio’s. Jaarlijks selecteert de organisatie zeven finalisten, waarna één regio of stad de titel ‘Intelligent Community of the Year’ ontvangt.

Naast Brightlands Limburg waren in 2026 Assaí (Brazilië), Bursa (Turkije), Hilliard (Verenigde Staten), Kingston (Canada), Las Rozas de Madrid (Spanje) en Yunlin County (Taiwan) genomineerd.

Lees ook: Limburg behoort tot de zeven meest innovatieve regio’s ter wereld.

About The Author