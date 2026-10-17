Kabinet wil einde aan dolfijnen in Nederland: huidige dieren mogen blijven

DEN HAAG — Het kabinet wil dat er op termijn geen dolfijnen meer in Nederland worden gehouden. De 22 dieren in het Dolfinarium in Harderwijk mogen blijven. Hun verzorging moet gewaarborgd zijn.

Staatssecretaris Silvio Erkens werkt de plannen de komende maanden uit. Hij wil voorkomen dat er nieuwe dolfijnen worden gefokt.

Geen geschikte andere opvang

Volgens het kabinet kan Nederland onvoldoende bieden wat deze sociale en intelligente dieren nodig hebben. Verhuizen is momenteel echter geen oplossing. Geschikte opvang ontbreekt, ook buiten Nederland.

Bovendien kunnen dieren die in gevangenschap zijn geboren of opgegroeid niet zomaar in zee worden vrijgelaten. Daarom wil Erkens met het Dolfinarium, deskundigen en dierenwelzijnsorganisaties afspraken maken over hun toekomst.

Nog geen einddatum voor dolfijnen in Nederland

Ook de gevolgen voor het park worden besproken. Daarbij gaat het om de economische impact en de vraag hoe de recreatieve en educatieve functie behouden kan blijven.

Een einddatum noemt het kabinet nog niet. Eerst worden de benodigde maatregelen verder uitgewerkt.

Bron: Rijksoverheid, 14 oktober 2026.

Foto ter illustratie: Adobe Stock.

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