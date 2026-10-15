Heerlen kiest favoriete café, restaurant en uitje: nomineren voor De Uit Award kan tot 25 oktober

HEERLEN. Inwoners van Heerlen kunnen nog tot en met 25 oktober hun favoriete café, restaurant, nieuwkomer, evenement, podium of uitje nomineren voor De Uit Award Heerlen 2026. De stemronde begint op 2 november. Wie er uiteindelijk wint, bepalen de inwoners zelf: er is geen jury.

Volgens de organisatie zijn er landelijk tot dinsdagochtend 13 oktober 07.01 uur 2.420 nominaties ingediend, waarvan 1.793 per e-mail zijn bevestigd. Die bevestigde nominaties zijn afkomstig van 1.679 verschillende inwoners uit 36 van de 50 deelnemende plaatsen. In totaal werden 269 verschillende zaken genoemd. De cijfers lopen door.

Nomineren in Heerlen tot en met 25 oktober

De Uit Award is de publieksprijs van uitheerlen.com. Iedereen mag een café, restaurant, evenement, podium, nieuwkomer of uitje voordragen. De voorgedragen zaak hoeft zichzelf niet aan te melden. Nomineren is gratis.

Een nominatie telt pas mee nadat de deelnemer de bevestigingsmail heeft aangeklikt en de inzending is gemodereerd. Tijdens de verkiezing verschijnt bewust geen openbare ranglijst per zaak.

Niet iedere categorie krijgt automatisch een winnaar

Per categorie zijn minimaal vijf verschillende genoemde zaken en 25 bevestigde nominaties nodig. Tijdens de stemronde moeten bovendien minstens 40 bevestigde stemmen binnenkomen. Als een categorie een van deze grenzen niet haalt, vervalt de titel in die plaats.

De zes categorieën zijn: café van het jaar, restaurant van het jaar, nieuwkomer van het jaar, evenement van het jaar, podium van het jaar en uitje van het jaar.

Landelijk voert Oss de lijst aan

Oss is op dit moment volgens de aangeleverde stand koploper met 493 bevestigde nominaties. Dat zijn er meer dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen, waar in totaal 173 bevestigde nominaties zijn geregistreerd. Deze landelijke cijfers zeggen nog niets over de uiteindelijke winnaars in Heerlen.

Wanneer zijn de shortlist en de uitslag bekend?

Nomineren kan tot en met 25 oktober 2026. De shortlist per categorie wordt vastgesteld in de periode van 26 oktober tot en met 1 november. Vervolgens kan het publiek stemmen van 2 november tot en met 6 december. De uitslag per stad wordt bekendgemaakt op maandag 14 december om 20.00 uur.

Ook lokale organisaties kunnen gratis in de stadsgids

Volgens de organisatie hebben zich sinds de start op 14 september landelijk 287 organisaties gratis aangemeld bij de stadsgidsen. Samen leverden zij 443 activiteiten aan, waarvan er inmiddels 307 online staan. Daarnaast namen 88 genomineerde zaken hun vermelding in de gids over; 59 daarvan staan inmiddels online. Naast horeca en evenementenorganisaties gaat het onder meer om bibliotheken, wijkcentra, musea, theaters en verenigingen.

Ondernemers in Heerlen kunnen hun vermelding gratis controleren en aanvullen via uitheerlen.com/awards/zaak/. Volgens de organisatie heeft dit geen invloed op de verkiezingsuitslag.

Zo nomineer je jouw favoriet

Inwoners van Heerlen kunnen hun favoriete café, restaurant, nieuwkomer, evenement, podium of uitje nomineren via het nominatieformulier van De Uit Award Heerlen. Hiervoor worden de categorie, de naam van de zaak en een e-mailadres gevraagd. Alleen na bevestiging via de e-mail telt de nominatie mee.

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Bron: persbericht De Uit Award / DW Media Online. Alle genoemde cijfers zijn de door de organisatie aangeleverde stand van 13 oktober 2026 om 07.01 uur.

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