HEERLEN: Telefoonlampjes in een volle zaal. Op het scherm de gezichten van overleden hiphopartiesten. En achter de draaitafels een man die zelf aan de wieg van de cultuur stond. Grandmaster Flash nam zaterdag 17 oktober de grote zaal van de Nieuwe Nor mee terug in de tijd. Met muziek, verhalen, dans en een onverwacht optreden van Brainpower werd het een avond die bijbleef. Ook door de mensen in het publiek.

Er zijn artiesten die een zaal binnenkomen en meteen een feest beginnen. Grandmaster Flash begon met herinneren.

Hij vertelde over de tijd waarin hij en veel mensen uit het publiek opgroeiden. Geen sociale media, geen wereld waarin alles direct gedeeld kon worden. Alleen creativiteit, passie en de behoefte om daar iets mee te doen.

Er verschenen foto’s van overleden hiphopartiesten. Het publiek werd gevraagd de lampjes van de telefoons aan te zetten. Samen stilstaan bij de grootheden die er niet meer zijn. Dit gaf een liefdevol en romantisch effect.

Het was een mooie, gevoelige binnenkomer. Even ging het niet om losgaan, maar om respect. Om wat deze artiesten hebben betekend voor je in je jeugd en of waar je blij van werd. En dat wat hun muziek nog steeds losmaakt. Grandmaster Flash vroeg je dan ook luid van je te laten horen als er een artiest voorbijkwam die iets voor je had betekend.

Terug naar de vier elementen van hiphop

Grandmaster Flash, de artiestennaam van Joseph Saddler, is veel meer dan een dj die bekende platen aan elkaar draait. Hij behoort tot de pioniers die de draaitafel tot een instrument maakten en daarmee de ontwikkeling van hiphop mede vormgaven. Inmiddels is hij 68 jaar. Zaterdagavond bleef die geschiedenis niet beperkt tot een verhaal vanaf het podium.

Flash sprak over de vier klassieke elementen van hiphop: dj’en, MC’ing of rap, breaking en graffiti. Vrijwel direct daarna moest er ruimte worden gemaakt in het vierkante dansvlak voor het podium. Tijd om te dansen.

Vanuit het publiek kwamen breakers naar voren en begonnen te dansen. Dat was zo mooi aan deze avond. Je keek niet alleen naar een artiest. Het publiek deed mee. Precies zoals Hiphop is bedoeld.

Een zaal vol herinneringen

Wat opviel, was hoeveel bezoekers de muziek al een groot deel van hun leven met zich meedragen. Veel mensen in de zaal waren duidelijk geen twintigers meer. Hier stonden liefhebbers die met deze platen zijn opgegroeid.

Er werd gedanst, meegezongen en meegerapt. Soms hoefde er maar een klein stukje van een plaat te klinken of de herkenning was er al.

De muzikale reis voerde langs de jaren zeventig, tachtig en negentig. Ook Michael Jackson kreeg een eerbetoon. De zaal zong uit volle borst mee.

Voor de één was het een terugkeer naar de jeugd. Voor de ander misschien een kennismaking met muziek die thuis al jarenlang uit de speakers klinkt, zo zag ik veel ouders met hun volwassen kinderen die samen naar het concert gingen. Van generatie op generatie.

Jo uit Heerlen: dansen als uitlaatklep

Halverwege kwam er opnieuw ruimte voor de dansers. Dit keer mochten ook andere freestylers zich laten zien. Jong en ouder stapten de cypher in: de kring waarin dansers om de beurt hun moment pakken.

Een van hen was Jo Eijkenboom uit Heerlen. Hij viel mij op door zijn robotachtige bewegingen. Zo gecontroleerd bewegen dat het bijna mechanisch lijkt: dat vraagt beheersing. Later sprak ik hem buiten en gaf ik hem een compliment. Hoe hij de avond had gevonden? Hij vertelde dat hij het fantastisch vond en enorm had genoten. Hij was samen met zijn neefje, dat inmiddels elders in Nederland woont en voor Grandmaster Flash naar zijn geboortestad Heerlen was gekomen.

Daar buiten kreeg ons gesprek ook een persoonlijkere kant. Jo vertelde dat hij na moeilijke ervaringen in zijn jeugd was gaan dansen. Het gaf hem een manier om met pijn en verdriet om te gaan. Een uitlaatklep, een toevlucht en een vorm van expressie. Dat hij deze avond weer even kon dansen, had hem goedgedaan. Voor Jo hoort ook dat juist bij hiphop: iets van jezelf kwijt kunnen in muziek en beweging. Daarin zat ook de verbinding met het verhaal waarmee Grandmaster Flash de avond was begonnen.

Brainpower als onverwachte verrassing

En toen kwam er nog een cadeau voor de zaal: Brainpower.

De Nederlandse rapper, ook bekend als Gertjan Mulder, verscheen als verrassingsgast. Een grote naam uit de Nederlandse hiphop, ineens daar in Heerlen naast een van de internationale grondleggers van de cultuur.

Het publiek ging opnieuw los. Zijn komst was als een kers op de taart. De avond zat al vol herkenning en energie, en daar kwam nog een extra hoogtepunt bij. Ook hij heeft publiek een lange tijd in hun leven beïnvloed met diepe, gevoelige, soms met harde teksten gebaseerd op de realiteit.

‘Only love, girls’

De sfeer was de hele avond goed. Er ontstond kort onenigheid tussen enkele bezoekers, maar dat moment was snel voorbij. Ook Grandmaster Flash reageerde: “Only love, girls.” Het einde voelde wel wat abrupt. Bezoekers om ons heen hadden graag gezien dat hij nog terugkwam. Na zoveel energie wilde je eigenlijk nog niet naar huis.

Grandmaster Flash bracht deze mooie avond de geschiedenis van hiphop naar Heerlen. Het publiek gaf daar zijn eigen verhalen aan mee. En dat is precies waar het om draait. Met heel veel liefde heen en weer tussen artiesten en publiek. We zijn allemaal samen en allemaal een. Dankjewel dat jullie naar Heerlen kwamen.

We vergeten deze avond niet!

Grandmaster Flash nog zien?

Na Heerlen staat er nog een Nederlands optreden op de agenda: donderdag 22 oktober bij Hedon in Zwolle.

Daarna volgen onder meer optredens in het Verenigd Koninkrijk:

23 oktober: The Bread Shed, Manchester.

The Bread Shed, Manchester. 24 oktober: Invisible Wind Factory, Liverpool, onder de noemer ‘4 Elements Tour’.

Invisible Wind Factory, Liverpool, onder de noemer ‘4 Elements Tour’. 25 oktober: 229, Londen.

229, Londen. 27 oktober: Concorde 2, Brighton.

Concorde 2, Brighton. 29 oktober: The Depo, Plymouth.

De show in Liverpool is wegens grote belangstelling verplaatst van Future Yard naar Invisible Wind Factory. Controleer voor vertrek altijd de actuele informatie bij de betreffende zaal of ticketverkoper.

Lees ook onze eerdere aankondiging van het concert in Heerlen.

Verslag: Lidia Carreno / Redactie van ParkstadActueel. Fotografie: Lidia Carreno Photography.

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