Een kijkje bij Woningontruiming Zuyd: harde werkers en een goed team

Een bedrijf leer je pas echt kennen als je de mensen aan het werk ziet. Daarom nam Parkstad Actueel op zaterdag 17 oktober een kijkje bij de werkzaamheden van Woningontruiming Zuyd. Jeffrey Roberts en zijn team waren volop bezig. Een bezoek waarbij vooral de prettige kennismaking en de harde werkers achter het bedrijf bijbleven.

Eerder besteedden we al aandacht aan Woningontruiming Zuyd. Deze keer zochten we Jeffrey en zijn medewerkers op tijdens hun werk. Dat geeft een ander beeld dan een bedrijfswebsite: je ontmoet de mensen die de werkzaamheden uitvoeren en ziet hoeveel werk er bij een ontruiming komt kijken.

Jeffrey maakte tijdens het bezoek een prettige, toegankelijke indruk. Ook de kennismaking met zijn team was aangenaam. Er werd ondertussen hard gewerkt: de werkzaamheden gingen volop door.

De mensen achter Woningontruiming Zuyd

Wie een ontruimingsbedrijf inschakelt, krijgt de medewerkers vaak over de vloer op een bijzonder moment. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of wanneer een woning na een overlijden moet worden leeggemaakt. Dan telt naast de praktische uitvoering ook het contact met de mensen aan wie je dat werk toevertrouwt.

Juist daarom was het waardevol om Jeffrey en zijn team persoonlijk te ontmoeten. Tijdens zo’n bezoek krijgt een bedrijfsnaam een gezicht.

Hulp bij woningen, garages en bedrijfspanden

Woningontruiming Zuyd is gevestigd in Sittard en werkt in Zuid- en Midden-Limburg, waaronder in de Parkstadgemeenten. Het bedrijf verzorgt onder meer woningontruimingen, garage- en bedrijfsontruimingen en het ophalen van afval en inboedel.

Daarnaast biedt het ondersteuning bij vervuilde woningen en bij ontruimingen na een overlijden of in een zorgsituatie. Volgens het bedrijf worden woningen na een volledige ontruiming leeg en bezemschoon opgeleverd. De werkzaamheden en kosten worden vooraf besproken in een offerte op maat.

Ons bezoek was een momentopname van het werk in uitvoering. Wat daarvan vooral bijblijft: een prettige kennismaking met Jeffrey en een leuk team dat hard aan het werk was.

Meer informatie

Meer weten over de diensten of een offerte aanvragen? Kijk op www.woningontruiming-zuyd.nl of neem contact op via 06 31 35 67 44 of info@woningontruiming-zuyd.nl.

Tekst: Lidia Carreno / Parkstad Actueel

Fotografie: Lidia Carreno Photography

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