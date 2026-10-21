Ravenspook Circus brengt spannende Halloweentocht voor kinderen naar Brunssum

Het BloteVoetenPark in Brunssum verandert op zondag 1 november 2026 in een mysterieus circusbos. Tijdens ‘Ravenspook Circus’ kunnen kinderen en hun begeleiders op avontuur langs bijzondere circusfiguren, mysterieuze dieren en spannende verrassingen. De Halloweentocht is bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf drie jaar.

Een geheimzinnig circus tussen de bomen

Het Ravenspook Circus duikt volgens de organisatie slechts één keer per jaar op. Bezoekers worden vanaf de ingang onderdeel van het verhaal. Onderweg ontmoeten ze vreemde circusartiesten en ontdekken ze een bos vol geluiden, mist, vuur en geheimzinnige plekken. Ook een mysterieuze circusdirecteur speelt een rol in het avontuur.

De tocht combineert lichte spanning met humor en verwondering. Daarmee richt het BloteVoetenPark zich op jonge bezoekers die Halloween graag op een speelse manier beleven.

Extra spannende route voor durfals

Wie de gewone route niet eng genoeg vindt, kan onderweg kiezen voor een optionele, spannendere afslag. Die voert door onder meer het donkere doolhof, het Achterbos en de Speelcirkel, waar extra griezeleffecten wachten. Gezinnen die het liever minder spannend houden, kunnen gewoon de reguliere kindertocht volgen.

Wanneer is Ravenspook Circus?

De Halloweentocht vindt plaats op zondag 1 november 2026 en begint om 14.30 uur. Het evenement is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar, onder begeleiding van een volwassene. Stevige schoenen worden aanbevolen. De organisator vermeldt op de evenementpagina zowel 17.30 als 18.00 uur als eindtijd; bezoekers wordt aangeraden de actuele informatie bij de organisatie te controleren.

Meer informatie en tickets staan op de officiële evenementpagina van het BloteVoetenPark. Lees ook ons eerdere artikel over een bezoek aan het BloteVoetenPark in Brunssum.

Bron: BloteVoetenPark. Afbeelding: aangeleverd, fotograaf of maker niet vermeld.

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