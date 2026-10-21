Delphinium en Proteion bundelen krachten voor ouderenzorg in Zuid-Limburg

Ouderenzorgorganisatie Delphinium is een samenwerking aangegaan met Proteion om de kleinschalige ouderenzorg in Zuid-Limburg te versterken en verder te ontwikkelen. De samenwerking richt zich op ondersteuning bij kwaliteit, systemen en bedrijfsvoering. Voor bewoners verandert er volgens Delphinium niets aan de dagelijkse zorg.

Ondersteuning achter de schermen

Delphinium biedt ouderenzorg op drie locaties in Heerlen, Voerendaal en Landgraaf. De organisatie wil deze zorg ook in de toekomst betaalbaar en dichtbij huis beschikbaar houden. Daarom is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Proteion, een ouderenzorgorganisatie die actief is in Noord- en Midden-Limburg.

Proteion gaat Delphinium ondersteunen bij onder meer de organisatie van de zorg, kwaliteit en ondersteunende processen. Delphinium blijft daarbij volgens het persbericht werken vanuit de eigen, lokale aanpak. Volgens Delphinium heeft zorgkantoor CZ groen licht gegeven voor de samenwerking. Uit een eerder gepubliceerd besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt bovendien dat Proteion voornemens is alle aandelen in Delphinium over te nemen. De NZa gaf in maart 2026 goedkeuring aan deze voorgenomen concentratie. Dat besluit bevestigt op zichzelf niet dat de overname inmiddels is afgerond. Lees het NZa-besluit. Meer informatie over de samenwerking met lokale zorgorganisaties staat op de website van Proteion.

Vertrouwde zorg voor bewoners

Volgens Delphinium blijven bewoners dezelfde ondersteuning en zorg ontvangen van de vertrouwde medewerkers. Ook voor medewerkers verandert er op korte termijn niets. Op langere termijn bekijken beide organisaties hoe de administratieve en organisatorische ondersteuning kan worden versterkt.

Adriane Keulen, bestuurder van Delphinium, zegt: “Wij bieden een huiselijke omgeving waar welzijn en persoonlijke aandacht centraal staan. Ik ben trots op mijn collega’s die met hart en ziel elke dag klaarstaan voor onze bewoners.” Volgens Keulen geeft de samenwerking de organisatie meer ruimte om zich te richten op de kwaliteit van zorg en welzijn.

Drie woonzorglocaties in Zuid-Limburg

Delphinium heeft momenteel drie locaties: Huize Coriovallum in Heerlen, Zorghuis Onze Lieve Vrouw in Voerendaal en Zorgresidentie De Voort in Landgraaf. De organisatie biedt kleinschalige woonzorg en heeft ook mogelijkheden voor echtparen. De partijen verwachten met de samenwerking de regionale ouderenzorg verder te kunnen ontwikkelen; concrete nieuwe locaties of aantallen plaatsen zijn nog niet bekendgemaakt.

De ontwikkeling sluit aan bij de bredere aandacht voor passende zorg in de regio. Parkstad Actueel schreef eerder over ondersteuning van mantelzorgers in Heerlen en de toekomst van ouderenzorg bij Zuyderland.

Bron: aangeleverd persbericht van Delphinium. Foto: aangeleverd door Delphinium.

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