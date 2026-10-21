PARKSTAD – De websites van Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal zijn woensdag 21 oktober uit voorzorg tijdelijk offline. Aanleiding zijn beveiligingslekken in PHP, software waarop veel websites draaien. De homepage van Brunssum is wel bereikbaar.

Op de gemeentelijke websites staat een tijdelijke melding. Voerendaal laat weten dat er geen aanwijzingen zijn voor misbruik en dat inwoners zelf niets hoeven te doen.

Ook landelijke websites offline

Ook MijnOverheid en de openbare website van DigiD zijn tijdelijk offline. Inloggen met DigiD bij verschillende instanties blijft wel mogelijk

Daarnaast zijn de websites van de Tweede Kamer en de Autoriteit Persoonsgegevens uit voorzorg uitgeschakeld, meldt de NOS. Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft zijn openbare website eveneens tijdelijk offline gehaald. In de regio geldt dat ook voor Valkenburg aan de Geul.

De waarschuwing geldt ook voor andere websites die PHP gebruiken. De PHP-ontwikkelaars roepen alle gebruikers op zich op de beveiligingsupdate voor te bereiden.

De beveiligingsupdate wordt woensdag om 16.00 uur verwacht, aldus het Britse NCSC. Daarna moeten beheerders deze installeren en controleren. Wanneer de websites weer bereikbaar zijn, is nog niet bekend.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Dat een website tijdelijk offline is, betekent niet dat deze is gehackt.

Officiële beveiligingsupdates zijn te volgen op de updatepagina van het NCSC en op PHP.net.

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Lees ook:DigiD deels bereikbaar, MijnOverheid tijdelijk offline.

Stand woensdag 21 oktober, 14.10 uur. Archieffoto Raadhuis Heerlen: Lidia Carreno Photography.

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