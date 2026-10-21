Nieuwe protesten in Europa: Frankrijk verhoogt paraatheid, rellen in Albanië houden aan

De spanningen rond demonstraties in verschillende Europese landen houden aan. Frankrijk scherpt de veiligheidsmaatregelen aan na de gewelddadige protesten van afgelopen weekend. In Albanië kwam het opnieuw tot confrontaties tussen demonstranten en politie. Ook in Italië, België en Griekenland blijft de maatschappelijke onrust zichtbaar.

Frankrijk bereidt zich voor op nieuwe protesten

De Franse president Emmanuel Macron beloofde woensdag 21 oktober de openbare orde te herstellen. Na de ongeregeldheden van 17 oktober zijn volgens Reuters ongeveer 2.500 mensen aangehouden. Meer dan 900 verdachten worden vervolgd.

Voor zaterdag 24 oktober staan opnieuw demonstraties gepland, onder meer vanuit de gelehesjesbeweging. De Franse autoriteiten bereiden extra politie-inzet voor. In verschillende steden werden eerder plaatselijke avondklokken ingesteld. Die gelden niet voor heel Frankrijk.

Albanië: opnieuw confrontaties in Tirana

In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de protesten tegen de regering voor de achtste achtereenvolgende dag uitgelopen op botsingen met de politie. De demonstranten uiten kritiek op hoge studiekosten, omstandigheden in het onderwijs en vermeende corruptie. De politie zette onder meer traangas en waterkanonnen in, terwijl sommige demonstranten met stenen en brandbommen gooiden.

Onrust in Italië en België

Ook in Italië en België waren er de afgelopen weken demonstraties waarbij het tot geweld kwam. In Milaan vonden confrontaties en arrestaties plaats. In Brussel en Wallonië gingen studenten en andere demonstranten de straat op vanwege onderwijsbeleid, bezuinigingen en de stijgende kosten van levensonderhoud.

Duizenden demonstranten in Griekenland

Woensdag demonstreerden in Athene en andere Griekse steden duizenden studenten en docenten tegen hoge kosten van levensonderhoud en voor meer investeringen in onderwijs en betaalbare studentenhuisvesting. Voor deze betogingen is niet vastgesteld dat zij op dezelfde schaal gewelddadig verliepen als de rellen in Frankrijk of Albanië.

Europese protesten hebben uiteenlopende oorzaken

Hoewel demonstraties in meerdere landen plaatsvinden, is er geen aanwijzing dat zij één georganiseerde Europese protestbeweging vormen. De aanleidingen verschillen per land, van woonlasten en onderwijs tot bezuinigingen en onvrede over de regering. Evenmin mag vreedzaam protest zonder meer worden gelijkgesteld aan rellen.

Lees ook ons eerdere overzicht: Rellen in Europa: onrust in Frankrijk, België, Italië en Albanië.

Bronnen: Reuters, Associated Press (Albanië), Associated Press (Griekenland) en The Irish Times. Foto: Adobe Stock, ter illustratie.

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