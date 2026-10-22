Adelante onderzoekt nieuwe behandeling voor chronische duizeligheid

HOENSBROEK – Adelante is samen met Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht gestart met BRAVE, een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandelaanpak voor mensen met chronische duizeligheidsklachten. Tijdens een bijeenkomst op 13 oktober werd het project officieel afgetrapt. De eerste deelnemers beginnen naar verwachting in januari 2027.

Chronische duizeligheid beïnvloedt dagelijks leven

Wie langdurig duizelig is, kan uit angst voor klachten of vallen beweging, drukke plekken en bepaalde situaties gaan vermijden. Dat kan gevolgen hebben voor werk, sociale contacten en zelfstandigheid. Met BRAVE (Behavioral Rehabilitation And Vestibular Exposure) willen de onderzoekers vaststellen of een nieuwe behandelaanpak helpt, en of deze zorg kosteneffectief kan worden aangeboden.

Onderzoek met 240 deelnemers

Het onderzoek staat onder leiding van dr. Rilana Cima, onderzoekscoördinator van het Expertisecentrum Tinnitus van Adelante, en onderzoeker Huda Zeroual. In totaal zullen 240 patiënten deelnemen.

“Mensen met chronische duizeligheid lopen vaak lang rond zonder passende hulp. Met BRAVE willen we stevig wetenschappelijk bewijs leveren voor zorg die echt verschil maakt in hun dagelijks leven,” aldus Cima.

VGZ vergoedt deelname aan BRAVE

Zorgverzekeraar VGZ vergoedt volgens Adelante de deelname van haar verzekerden aan het wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is deelname op dit moment mogelijk voor mensen die vanaf januari 2027 bij VGZ verzekerd zijn. Adelante hoopt dat andere zorgverzekeraars vergelijkbare mogelijkheden gaan onderzoeken.

Volgens VGZ-zorginkoper Alain Caspers moet het onderzoek niet alleen duidelijk maken wat de aanpak patiënten oplevert, maar ook hoe die doelmatig georganiseerd kan worden.

Wie kan deelnemen?

BRAVE richt zich op volwassenen van 18 tot en met 65 jaar met chronische duizeligheidsklachten die vanaf januari 2027 bij VGZ verzekerd zijn. Verwijzing verloopt via een KNO-arts of een van de expertisecentra voor duizeligheid in Maastricht, Rotterdam of Apeldoorn. Een huisarts kan patiënten voor diagnostiek doorverwijzen naar een KNO-arts. Of iemand daadwerkelijk kan deelnemen, wordt binnen het onderzoek beoordeeld.

Samenwerking met Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht

BRAVE wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats van Adelante in samenwerking met de KNO-afdeling van Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht. De onderzoekers bouwen voort op eerder onderzoek naar tinnitus, waarvan resultaten in 2012 in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet werden gepubliceerd.

Vragen over BRAVE kunnen worden gestuurd naar brave@adelantegroep.nl. Meer informatie over de organisatie staat op de website van Adelante.

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Bron: persbericht Adelante, 22 oktober 2026.

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