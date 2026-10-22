Halloween Voerendaal 2026: alle activiteiten en tijden op 31 oktober

VOERENDAAL – Op zaterdag 31 oktober 2026 staat Voerendaal in het teken van Halloween. Van een feestelijke opening en activiteiten voor jonge kinderen tot trick-or-treat, een griezeltocht en een disco: vrijwilligers en lokale organisaties hebben samen een programma voor jong en oud samengesteld.

Opening op het Furenthelaplein

De Halloweenactiviteiten beginnen om 13.30 uur op het Furenthelaplein bij de winkels. Tijdens de opening, die tot 14.30 uur duurt, vertelt Michael Berg een speciaal geschreven Halloweenverhaal. Ritmo Voerendaal verzorgt een openingsdans en er zijn prijzen te winnen tijdens een giveaway.

Halloween Mini’s voor jonge kinderen

Van 16.00 tot 18.00 uur zijn jonge kinderen welkom bij Halloween Mini’s in de voetbalkantine van Voerendaal. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via Kamila Senczuk; haar contactgegevens staan op de gezamenlijke Halloweenposter.

Trick-or-treat door Voerendaal

Van 18.30 tot 21.30 uur kunnen kinderen verkleed langs deelnemende adressen trekken tijdens Trick-or-Treat Voerendaal. De activiteit wordt georganiseerd door Jenna Essers. De kaart met adressen en verdere informatie is te vinden via Trick or Treat Voerendaal op Facebook. Voor kinderen die meelopen is volgens de toeristische evenementenkalender geen aanmelding nodig; wie als snoepadres wil meedoen, kan zich bij de organisatie melden.

Griezeltocht van Scouting Voerendaal

Wie meer spanning zoekt, kan tussen 18.30 en 23.00 uur deelnemen aan de griezeltocht van Scouting Voerendaal. De tocht is bedoeld voor deelnemers vanaf zeven jaar. Kinderen tot en met veertien jaar moeten worden begeleid. Er wordt in tijdsloten gestart en vooraf aanmelden is verplicht via het aanmeldformulier van de scouting.

Griezeldisco tot middernacht

Van 18.30 uur tot 00.00 uur vindt in de voetbalkantine van RKVV Voerendaal een griezeldisco plaats. De kantine fungeert deze dag ook als centraal ontmoetings- en informatiepunt.

Stempelkaart met verrassing

Bezoekers kunnen tijdens de opening een stempelkaart ophalen en bij de verschillende Halloweenactiviteiten stempels verzamelen. Een volle kaart kan bij de voetbalkantine worden ingeleverd voor een klein Halloweenpresentje.

Het evenement komt tot stand dankzij samenwerking tussen vrijwilligers en organisaties, waaronder Halloween Mini’s, Trick or Treat Voerendaal, RKVV Voerendaal, Scouting Voerendaal, JENS Jongerencentrum, Humankind en Ritmo Voerendaal. Meer informatie is te vinden bij het Facebookevenement Halloween in Voerendaal.

Lees ook ons eerdere artikel over activiteiten tijdens de herfstvakantie in Voerendaal.

Bron: organisatie Halloween Voerendaal / aangeleverde programma-informatie.

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