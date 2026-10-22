Uriah Heep met afscheidstour naar Theater Heerlen

HEERLEN – Uriah Heep speelt zondag 25 oktober 2026 in de Grote Zaal van Theater Heerlen. De Britse rockband komt naar de stad met The Magician’s Farewell Tour. Het concert begint om 19.30 uur en wordt gezamenlijk georganiseerd door Poppodium Nieuwe Nor en PLT. Heavy Pettin verzorgt het voorprogramma.

Uriah Heep in Theater Heerlen

De band behoort tot de pioniers van de Britse hardrock en heavy metal. Uriah Heep ontwikkelde vanaf het einde van de jaren zestig een herkenbaar geluid met stevige gitaarpartijen, Hammondorgel en meerstemmige zang. Gitarist en oprichter Mick Box is een van de bepalende gezichten van de groep.

Nummers als Easy Livin’, July Morning en Gypsy maakten de band bekend bij een internationaal publiek. Met de afscheidstour brengt Uriah Heep die lange rockgeschiedenis naar Heerlen.

Heavy Pettin in het voorprogramma

De Schotse band Heavy Pettin opent de avond. De groep uit Glasgow maakte in de jaren tachtig naam met melodieuze hardrock en het debuutalbum Lettin’ Loose uit 1983. Daarmee krijgt de concertavond ook een tweede Britse rocknaam op het podium.

Tijden, locatie en tickets

Het concert vindt plaats in Theater Heerlen, aan het Burgemeester van Grunsvenplein 145. De zaal opent om 18.30 uur; het programma begint om 19.30 uur. De verwachte eindtijd is 22.15 uur.

De vermelde ticketprijzen lopen van €35 tot €79, afhankelijk van de rang. Kijk voor actuele beschikbaarheid en kaartverkoop op de concertpagina van PLT. Meer informatie over de samenwerking en het programma staat bij Nieuwe Nor.

Meer uitgaanstips vind je in het overzicht van concerten op Parkstad Actueel.

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