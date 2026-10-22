Poster voor Daddy Unchained en Noisegate in Café Bluff op 23 oktober 2026

Morgen gratis in Café Bluff: Daddy Unchained en Noisegate

door

HEERLEN – Daddy Unchained en Noisegate spelen vrijdag 23 oktober 2026 in Café Bluff. Oefenbunker organiseert de gratis concertavond als onderdeel van zijn programma ‘on tour’. De optredens beginnen om 21.00 uur.

Gratis toegang en tijdschema

De deuren gaan om 20.00 uur open. Noisegate speelt om 21.00 uur, gevolgd door Daddy Unchained om 22.00 uur. De toegang is gratis. De speeltijden kunnen wijzigen.

Actuele informatie staat op de evenementpagina van organisator Oefenbunker. Het tijdschema per band is te vinden op de programmapagina bij Nieuwe Nor. De concertlocatie is Café Bluff in Heerlen.

Bekijk ook ons overzicht van concerten in Parkstad.

Poster: Sascha Teschner / Oefenbunker

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Advertentie
Bekijk de actuele aanbiedingen van HEMA