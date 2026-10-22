Morgen gratis in Café Bluff: Daddy Unchained en Noisegate

HEERLEN – Daddy Unchained en Noisegate spelen vrijdag 23 oktober 2026 in Café Bluff. Oefenbunker organiseert de gratis concertavond als onderdeel van zijn programma ‘on tour’. De optredens beginnen om 21.00 uur.

Gratis toegang en tijdschema

De deuren gaan om 20.00 uur open. Noisegate speelt om 21.00 uur, gevolgd door Daddy Unchained om 22.00 uur. De toegang is gratis. De speeltijden kunnen wijzigen.

Actuele informatie staat op de evenementpagina van organisator Oefenbunker. Het tijdschema per band is te vinden op de programmapagina bij Nieuwe Nor. De concertlocatie is Café Bluff in Heerlen.

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Poster: Sascha Teschner / Oefenbunker

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