Mhorrgazellen worden naar binnen gedreven bij guur herfstweer

Bij dalende temperaturen en guur herfstweer werden de mhorrgazellen in GaiaZOO naar hun binnenverblijf gedreven. Deze antilopensoort komt oorspronkelijk uit de droge gebieden van de Sahara en is gewend aan een warm klimaat. Vooral in de koudere maanden hebben de dieren een verwarmde stal nodig om gezond te blijven en op gewicht te blijven.

In hun oorspronkelijke leefgebied hebben mhorrgazellen verschillende natuurlijke vijanden, waaronder de Afrikaanse goudwolf, de gestreepte hyena, de caracal en de cheeta. Ook de mens vormt een bedreiging door de jacht en het verdwijnen van hun leefgebied. De mhorrgazelle is in het wild uitgestorven geweest. Dankzij fokprogramma’s zijn er weer dieren uitgezet in beschermde natuurgebieden, waar ze in een veilige omgeving kunnen leven.

© Peter Trompetter Fotografie

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