Van den Hurk: van afgeschreven speler tot held van Roda JC!

Wie had dat gedacht? Anthony van den Hurk, die door een deel van de supporters al bijna was afgeschreven, is plots de grote held van Roda JC. Tegen Almere City draaide de spits met drie doelpunten binnen 21 minuten een 2-0-achterstand om in een 2-3-overwinning.

Na zijn doelpunt tegen Jong FC Utrecht afgelopen maandag heeft Van den Hurk nu opnieuw laten zien wat hij in huis heeft. Soms is één wedstrijd genoeg om het vertrouwen terug te winnen. Van afgeschreven naar matchwinner: voetbal kan snel veranderen!

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© Peter Trompetter Fotografie

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