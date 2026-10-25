Vrijwilligers Geef en Neem huis en Repair-shop Buurman en Buurman in het zonnetje gezet

De vrijwilligers van het Geef en Neem huis en de Repair-shop Buurman en Buurman zijn tijdens een gezellig etentje bedankt voor hun inzet voor de gemeenschap.
**Een team met een groot hart**
Achter beide initiatieven staat een team van vrijwilligers dat zich met enthousiasme inzet voor de inwoners van Bleijerheide en Nulland.
Het Geef en Neem huis wordt bemand door Mariëtte, Mieny en André. Bij Repair-shop Buurman en Buurman zijn twee teams actief. Het eerste team bestaat uit Roger, Wiel, Michael en Alexander. Het tweede team bestaat uit Henk, Eddy, Louis, Sjef en Jo.
**Spullen krijgen een tweede leven**
Bij het Geef en Neem huis krijgen spullen die mensen niet meer nodig hebben een nieuwe bestemming. De repair-shop richt zich op het repareren van kapotte apparaten en andere gebruiksvoorwerpen, zodat deze waar mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden.
Met hun werkzaamheden dragen de vrijwilligers bij aan het tegengaan van verspilling, het hergebruik van spullen en de sociale verbondenheid in de buurt.
**Waardering voor de vrijwilligers**
Het bedanketentje was een gelegenheid om stil te staan bij hun inzet en betrokkenheid. Zonder vrijwilligers zouden beide initiatieven niet kunnen bestaan.
Geef en Neem huis en Repair-shop Buurman en Buurman: goed voor elkaar, goed voor de buurt en goed voor het milieu.
© Peter Trompetter Fotografie
About The Author
Advertentie
Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel
Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.
Bekijk Amazon.nl
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?
Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.
Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur
Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.
Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Alles voor sport en beweging
Ontdek sportkleding, schoenen en materialen voor meer dan 70 sporten bij Decathlon.
Bekijk het aanbod
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek Lunzo DE
Shop uit een groot assortiment bij Lunzo DE, met gratis verzending op alle producten.
Bekijk Lunzo DE
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Amazon Prime 30 dagen gratis proberen
Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis en ontdek onder meer snelle bezorging en Prime Video.
Probeer Amazon Prime
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Prime Video 30 dagen gratis proberen
Stream films en series via Prime Video en probeer de dienst 30 dagen gratis.
Bekijk Prime Video
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.