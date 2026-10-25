Vrijwilligers Geef en Neem huis en Repair-shop Buurman en Buurman in het zonnetje gezet

De vrijwilligers van het Geef en Neem huis en de Repair-shop Buurman en Buurman zijn tijdens een gezellig etentje bedankt voor hun inzet voor de gemeenschap.

**Een team met een groot hart**

Achter beide initiatieven staat een team van vrijwilligers dat zich met enthousiasme inzet voor de inwoners van Bleijerheide en Nulland.

Het Geef en Neem huis wordt bemand door Mariëtte, Mieny en André. Bij Repair-shop Buurman en Buurman zijn twee teams actief. Het eerste team bestaat uit Roger, Wiel, Michael en Alexander. Het tweede team bestaat uit Henk, Eddy, Louis, Sjef en Jo.

**Spullen krijgen een tweede leven**

Bij het Geef en Neem huis krijgen spullen die mensen niet meer nodig hebben een nieuwe bestemming. De repair-shop richt zich op het repareren van kapotte apparaten en andere gebruiksvoorwerpen, zodat deze waar mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden.

Met hun werkzaamheden dragen de vrijwilligers bij aan het tegengaan van verspilling, het hergebruik van spullen en de sociale verbondenheid in de buurt.

**Waardering voor de vrijwilligers**

Het bedanketentje was een gelegenheid om stil te staan bij hun inzet en betrokkenheid. Zonder vrijwilligers zouden beide initiatieven niet kunnen bestaan.

Geef en Neem huis en Repair-shop Buurman en Buurman: goed voor elkaar, goed voor de buurt en goed voor het milieu.

© Peter Trompetter Fotografie

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