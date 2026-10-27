The Doors in Concert brengt muziek van The Doors naar Theater Landgraaf

The Doors in Concert staat zaterdag 7 november in Theater Landgraaf. De tributeband brengt een hommage aan de psychedelische rockband rond zanger Jim Morrison. Het staconcert begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door Ap Art Events.

The Doors stonden bekend om hun energieke en onvoorspelbare optredens. The Doors in Concert wil die sfeer opnieuw tot leven brengen. De band gebruikt naar eigen zeggen dezelfde instrumenten als de oorspronkelijke groep om de karakteristieke sound zo dicht mogelijk te benaderen.

Vier muzikanten op het podium

De bezetting bestaat uit Danny van Veldhuizen op zang, Willem Vonhof op toetsen, Daan van de Ven op percussie en Sander Compeer op gitaar. Samen brengen zij een show waarin de muziek en uitstraling van The Doors centraal staan.

The Doors in Concert in Landgraaf: praktische informatie

Datum: zaterdag 7 november 2026

zaterdag 7 november 2026 Aanvang: 20.00 uur

20.00 uur Locatie: Theater Landgraaf

Theater Landgraaf Organisatie: Ap Art Events

Ap Art Events Let op: dit is een staconcert. Theatercadeaucheques zijn niet geldig.

Meer informatie vind je op de officiële evenementpagina van Theater Landgraaf. Kaarten zijn verkrijgbaar via de ticketverkoop van Ap Art Events.

Lees ook: Grrr…iezelen tijdens Halloween in Theater Landgraaf.

Bron: aangeleverde evenementinformatie en Theater Landgraaf.

About The Author