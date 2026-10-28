Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk vertellen Golden Earring-verhalen in Kasteel Limbricht

LIMBRICHT – Verhalen over Golden Earring staan dit najaar centraal in Kasteel Limbricht. Op zondag 8 november 2026 vertelt bassist Rinus Gerritsen over het album Moontan. Op zondag 13 december 2026 komt drummer Cesar Zuiderwijk naar het kasteel om terug te blikken op zijn muzikale loopbaan.

Golden Earring in Kasteel Limbricht: het verhaal achter Moontan

Tijdens Iconic Albums: Moontan gaat Gerritsen in gesprek met presentator Martin Kuiper. Onderwerp is het album uit 1973, met nummers als Radar Love, Vanilla Queen en Candy’s Going Bad.

Gerritsen vertelt over de opnames en het internationale succes van de plaat. Met originele mastertapes laat hij horen hoe nummers in de studio vorm kregen. Barry Hay en Cesar Zuiderwijk komen aan het woord via videointerviews op groot scherm.

Cesar Zuiderwijk over zijn leven als drummer

Een maand later staat Zuiderwijk zelf op het podium. In Cesar: Het verhaal van een drummer vertelt hij samen met schrijver en muziekjournalist Jean-Paul Heck over zijn leven en werk. De voorstelling is gebaseerd op de biografie die zij samen schreven.

Naast zijn jaren bij Golden Earring komen ook zijn solowerk en de band Sloper aan bod. Volgens de aankondiging van het kasteel combineert de voorstelling verhalen met muziek en drums. Bezoekers kunnen ook vragen stellen.

Data, tijden en tickets

Zondag 8 november: ontvangst vanaf 15.00 uur met koffie en vlaai. De show met Rinus Gerritsen begint om 16.00 uur; het programma eindigt rond 18.00 uur, gevolgd door een naborrel.

ontvangst vanaf 15.00 uur met koffie en vlaai. De show met Rinus Gerritsen begint om 16.00 uur; het programma eindigt rond 18.00 uur, gevolgd door een naborrel. Zondag 13 december: ontvangst vanaf 14.00 uur met koffie en vlaai. De show met Cesar Zuiderwijk begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur, gevolgd door een naborrel.

Een los ticket kost volgens Kasteel Limbricht € 34,50 per persoon. Voor beide voorstellingen is een combiticket van € 59,50 beschikbaar. De locatie is Kasteel Limbricht, Allee 1 in Limbricht.

Meer informatie over het programma, wat bij de tickets is inbegrepen en de kaartverkoop staat op de evenementpagina’s van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk.

Lees ook: Eerder bericht: Drumpraat On Tour met Cesar Zuiderwijk bij Poppodium Volt.

Bron: aangeleverde persinformatie en de evenementpagina’s van Kasteel Limbricht.

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