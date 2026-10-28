Jo Schlangen nieuwe voorzitter van SMK muziek & dans

BRUNSSUM/KERKRADE/LANDGRAAF – Oud-wethouder Jo Schlangen wordt per 1 januari 2027 voorzitter van SMK muziek & dans. Hij volgt John Ringens op, die het voorzitterschap tijdelijk vervulde na het vertrek van Riny van den Boom.

Schlangen brengt bestuurlijke ervaring en een jarenlange betrokkenheid bij muziek en cultuur mee. Zo was hij nauw betrokken bij Meer Harmonie in de Samenleving. Dit initiatief brengt muziekles terug in het basisonderwijs en verbindt scholen met het culturele en maatschappelijke veld.

Muziekonderwijs en talentontwikkeling

Met de nieuwe voorzitter wil SMK muziek & dans haar positie in de regio verder versterken. De organisatie richt zich op kennismaking met muziek, het ontwikkelen van talent en het opleiden van toekomstige musici en muziekdocenten.

“We willen SMK nog sterker neerzetten als een onmisbare schakel: van het eerste moment waarop iemand muziek ontdekt, via het ontwikkelen van talent, tot het opleiden van een nieuwe generatie musici en muziekdocenten,” zegt directeur Annemarie Huntjens.

Verbinding door muziek en dans

Daarnaast wil SMK blijven bijdragen aan verbinding, preventie en welzijn. Volgens de organisatie kunnen muziek en dans ook op die gebieden een belangrijke maatschappelijke rol spelen.

SMK verwacht dat Schlangen vanuit zijn bestuurlijke ervaring kan bijdragen aan die ambities. “We kijken met vertrouwen naar de toekomst en zijn blij dat we met de komst van onze nieuwe voorzitter onze ambities verder kunnen versterken.”

Bron: persbericht SMK muziek & dans.

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