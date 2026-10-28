Hulp bij autisme of ADHD? In Zuid-Limburg 19 weken wachten volgens onderzoek

ZUID-LIMBURG – Wie hulp zoekt bij autisme of ADHD kan te maken krijgen met lange wachttijden. Voor de diagnosegroep neurobiologische ontwikkelingsstoornissen komt de wachttijd in Zuid-Limburg uit op 19 weken. Dat meldt Independer in aangeleverde onderzoeksinformatie van 28 oktober 2026, op basis van cijfers van Vektis.

Dat is vijf weken langer dan de afgesproken totale wachttijd van veertien weken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het regionale cijfer geldt voor een bredere diagnosegroep, waaronder autisme en ADHD vallen. Het is geen afzonderlijke wachttijd voor iedere diagnose of zorgaanbieder.

Wachttijd bij autisme en ADHD in Zuid-Limburg

De Limburgse gemeenten vallen in het onderzoek onder drie zorgkantoorregio’s. Independer noemt voor de groep neurobiologische ontwikkelingsstoornissen de volgende wachttijden:

Zuid-Limburg: 19 weken.

19 weken. Noord- en Midden-Limburg: 19 weken.

19 weken. Regio Nijmegen: 23,1 weken. Onder deze regio vallen ook de Limburgse gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

De genoemde 23,1 weken gelden dus niet voor heel Limburg. Voor Zuid-Limburg vermeldt het onderzoek 19 weken. Een individuele wachttijd kan daarvan afwijken.

“Dat is zorgelijk, zeker voor mensen die hulp nodig hebben omdat ze vastlopen in het dagelijks leven”, zegt Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer, in de aangeleverde informatie.

Landelijk ruim 24 weken voor ontwikkelingsstoornissen

Ook landelijk kent deze diagnosegroep volgens het onderzoek de langste wachttijd: 24,2 weken. De vijf groepen met de langste wachttijden zijn:

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: 24,2 weken. Persoonlijkheidsstoornissen: 21,6 weken. Voedings- en eetstoornissen: 18,2 weken. Trauma- en stressgerelateerde stoornissen: 15,9 weken. Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen: 14,8 weken.

Voor schizofrenie en andere psychotische stoornissen noemt Independer een wachttijd van negen weken. Ook deze landelijke cijfers beschrijven diagnosegroepen en zeggen niet hoeveel tijd een individuele patiënt moet wachten.

Wat betekent de norm van veertien weken?

De zogenoemde Treeknorm bestaat voor de ggz uit maximaal vier weken wachten op een intake en daarna maximaal tien weken tot de behandeling begint. De veertien weken gaan dus over de totale wachttijd, niet alleen over de periode na het eerste gesprek.

Wie langer moet wachten, kan de zorgverzekeraar om zorgbemiddeling vragen. Die kan zoeken naar een aanbieder waar eerder plek is. Meer uitleg staat bij de Rijksoverheid over wachttijden en zorgbemiddeling.

Meer informatie over het onderzoek staat op de onderzoekspagina van Independer.

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Illustratieve foto uit een ADHD-fotoshoot. Foto: Lidia Carreno Photography.

Bron: aangeleverde onderzoeksinformatie van Independer (28 oktober 2026), met verwijzing naar Vektis; uitleg over de Treeknorm en zorgbemiddeling van de NZa en Rijksoverheid.

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