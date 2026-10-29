Parkstad Gezondheidsbeurs brengt gezondheid en welzijn dichtbij

Hoe blijf je fit en vitaal? Welke ondersteuning is er om prettig zelfstandig te blijven wonen? En waar kun je terecht met vragen over zorg? Op zaterdag 7 november kunnen bezoekers hiervoor terecht op de Parkstad Gezondheidsbeurs in het Parkstad Limburg Stadion. De twaalfde editie vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

Zo’n honderd bedrijven en organisaties laten bezoekers kennismaken met de mogelijkheden op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg. Het aanbod is breed: van voeding en beweging tot jeugd- en ouderenzorg, wonen en leven met een ziekte of beperking. Daarmee is de beurs interessant voor jong en oud, maar ook voor mantelzorgers en mensen die zich willen oriënteren op werken in de zorg.

Testen, workshops en persoonlijk advies

Een bezoek draait niet alleen om informatie verzamelen. Verspreid over de beurs kunnen bezoekers zelf deelnemen aan testen en metingen, persoonlijk advies krijgen en aanschuiven bij presentaties, workshops en demonstraties. Dat maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier vragen te stellen en praktische tips mee naar huis te nemen.

Ook patiëntenverenigingen, belangenorganisaties en vrijwilligersorganisaties zijn aanwezig. Zij bieden een luisterend oor en vertellen welke hulp en begeleiding beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld bij het omgaan met een chronische aandoening, het behouden van zelfstandigheid of het ondersteunen van een naaste.

Het eigen leven blijven leiden

MeanderGroep is opnieuw hoofdpartner van de Parkstad Gezondheidsbeurs. Op de tweede verdieping staat het thema ‘Leid je eigen leven, samen in de wijk’ centraal. Het uitgangspunt: zoveel mogelijk het leven blijven leiden dat bij iemand past, ook wanneer ouder worden, ziekte of een beperking om ondersteuning vraagt.

Op verschillende themapleinen kunnen bezoekers ontdekken wat dat in de praktijk betekent. ‘Zo Thuis Mogelijk’ gaat over zorg en wonen, zowel thuis als in een woonzorglocatie. Bij ‘Even Buurten’ is ruimte voor een praatje en ontmoeting. Bezoekers kunnen daarnaast gezonde gerechten proeven bij ‘De Smaak van de Toekomst’ en meedoen aan korte beweegdemonstraties bij ‘Beweeg je Fit’. Op het informatieplein kunnen zij terecht met vragen over zorg, diensten en werken bij MeanderGroep.

Zo biedt de beurs gelegenheid om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en te ontdekken welke mogelijkheden er in de regio zijn. Voor wie een concrete zorgvraag heeft, maar ook voor wie gewoon nieuwsgierig is naar wat kan bijdragen aan een gezond en prettig leven.

Parkstad Gezondheidsbeurs: praktische informatie

Datum: zaterdag 7 november 2026

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Parkstad Limburg Stadion

Toegang: gratis

Meer informatie: www.parkstadgezondheidsbeurs.nl

Lees ook: ons bericht over de Parkstad Gezondheidsbeurs van 2024.

Bron: aangeleverde informatie en de organisatie van de Parkstad Gezondheidsbeurs.

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