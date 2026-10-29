Kerkrade zoekt nieuwe stadsdichter voor 2027 en 2028

KERKRADE – Wie geeft de stad een stem met poëzie, spoken word of rap? Kerkrade zoekt een nieuwe stadsdichter voor 2027 en 2028. Belangstellenden vanaf 18 jaar kunnen zich vóór 26 november aanmelden.

De nieuwe stadsdichter schrijft over wat er leeft in Kerkrade en onder haar inwoners. Dat kan met gedichten, maar ook met spoken word, rap, slam of een andere creatieve taalvorm. De verhalen van de stad en de verbinding tussen bewoners staan daarbij centraal.

Wat doet de stadsdichter van Kerkrade?

Het stadsdichterschap is een erefunctie voor twee jaar. De stadsdichter werkt samen met de gemeente en andere taalpartners aan activiteiten rondom taal en poëzie. Een aantal keer per jaar krijgen de gedichten een podium.

Van de stadsdichter wordt verwacht dat die jaarlijks minimaal zes gedichten schrijft die voorgedragen kunnen worden tijdens evenementen, vieringen, herdenkingen en andere gelegenheden. Ook moet de kandidaat voor en met verschillende doelgroepen kunnen dichten en voordragen.

Kandidaten zijn minimaal 18 jaar en wonen bij voorkeur in de gemeente Kerkrade.

Aanmelden vóór 26 november

Belangstellenden kunnen hun inzending vóór 26 november sturen naar meedoen@mijnstreekbibliotheek.nl. Meer informatie staat op de aanmeldpagina van HuB. Kerkrade.

De zoektocht is een initiatief van Gemeente Kerkrade, Stichting Behoud Limburgs Erfgoed en Mijn Streek Bibliotheek.

Bekijk ook het cultuurnieuws uit Parkstad.

Bron: aangeleverde persinformatie.

About The Author