Raad Heerlen stemt in met onderzoek naar bevalcentrum Het Nest

HEERLEN – De gemeenteraad van Heerlen heeft volgens een persbericht van de SP ingestemd met een initiatiefvoorstel voor Het Nest. Daarmee kan een haalbaarheidsonderzoek beginnen naar een gezondheids- en bevalcentrum in de stad. Het centrum is nog niet definitief goedgekeurd.

Het Nest moet een aanvullende mogelijkheid bieden voor vrouwen met een laagrisicozwangerschap. Het idee is dat zij er in een huiselijke omgeving kunnen bevallen, onder begeleiding van hun eigen verloskundige.

Volgens de SP is een thuisbevalling niet voor iedereen mogelijk. Een steile trap, ruimtegebrek of problemen met de woning kunnen daarbij een rol spelen. Tegelijkertijd is er niet altijd een medische indicatie voor een ziekenhuisbevalling.

Idee voor Het Nest komt uit de geboortezorg

Het plan is afkomstig van zorgprofessionals. Zij zien volgens het persbericht mogelijkheden om met Het Nest de samenwerking in de geboortezorg te versterken.

Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken of het centrum een gezamenlijke uitvalsbasis kan worden. Ook vroegtijdige ondersteuning tijdens de bevalling, aanvullende pijnverlichting en het opleiden van toekomstige zorgprofessionals worden als mogelijkheden genoemd.

De SP wijst daarbij op de druk die personeelstekorten op de hele geboortezorgketen leggen.

Haalbaarheidsonderzoek moet duidelijkheid geven

SP-raadslid Arlette Vrusch vindt dat de gemeente ruimte moet bieden aan ideeën van zorgmedewerkers.

“Juist de mensen uit de zorg weten als geen ander waar vrouwen, gezinnen en medewerkers tegenaan lopen”, zegt Vrusch in het persbericht. Volgens haar verdienen professionals die met een oplossing komen een gemeente die luistert en bereid is te helpen.

In de komende periode wordt het plan samen met zorgprofessionals en andere betrokken partijen verder onderzocht. Daarbij moet duidelijk worden wat nodig is om Het Nest daadwerkelijk mogelijk te maken.

Een locatie, openingsdatum en financiële uitwerking worden in het persbericht niet genoemd.

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Bron: persbericht SP, 28 oktober 2026.

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