Nieuwe Hoensbroekse Monografie brengt verenigingsleven van vroeger terug

HOENSBROEK – De Heemkundevereniging Hoensbroek presenteert op zaterdag 7 november 2026 een nieuwe Hoensbroekse Monografie. Het boek Er waren eens… Terugblik op väöl aod Breuker verenigingen neemt lezers mee naar het verenigingsleven van vroeger. De presentatie begint om 14.00 uur in de aula van het Broeklandcollege aan de Polderstraat 4.

Nieuwe Hoensbroekse Monografie over verenigingen

Har Daemen en Hein Giesen stelden het boek samen. Met verhalen en foto’s schetsen zij een beeld van het rijke verenigingsleven dat Hoensbroek kende. Ook evenementen en festiviteiten uit het verleden komen aan bod.

De uitgave telt 276 pagina’s en is het tiende boek in de reeks Hoensbroekse Monografieën van de Heemkundevereniging Hoensbroek.

Lagere prijs bij de boekpresentatie

Tijdens de presentatie op 7 november is Er waren eens… te koop voor € 14,95. Vanaf donderdag 12 november ligt het boek voor € 18,95 in de boekhandel.

Leden van de Heemkundevereniging kunnen de monografie tot 1 december 2026 eveneens bestellen voor € 14,95 per exemplaar. Eventuele portokosten komen daar nog bij.

Bestellen voor leden

Leden kunnen bestellen door het bedrag voor het gewenste aantal boeken, plus eventuele portokosten, over te maken naar NL43 INGB 0003 2805 62, ten name van Heemkundevereniging Hoensbroek. Vermeld bij de betaling Nieuw Boek.

Presentatie: zaterdag 7 november 2026 om 14.00 uur, aula Broeklandcollege, Polderstraat 4 in Hoensbroek.

Lees ook: Fotopresentatie brengt geschiedenis Nieuwstraat in Hoensbroek tot leven.

Bron: aangeleverde informatie van Heemkundevereniging Hoensbroek.

About The Author