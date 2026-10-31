Art NeerBy opent op 8 november galerie in Roermond

ROERMOND – Kunstenaars Luus Blankenaauw en Jos van de Venne vieren op zondag 8 november 2026 de officiële opening van Art NeerBy in Roermond. De gezamenlijke galerie aan de Neerstraat 24 ontvangt bezoekers die middag van 15.00 tot 20.00 uur.

Volgens de persuitnodiging verricht Jan Thijsen, voorzitter van de Limburgse Kunstkring, de officiële opening. Bezoekers kunnen kennismaken met de kunstenaars en hun werk. Er zijn champagne, kleine hapjes en livemuziek.

Art NeerBy in Roermond als ontmoetingsplek

Met Art NeerBy willen Blankenaauw en Van de Venne een ontmoetingsplek creëren waar hedendaagse kunst en verschillende creatieve disciplines samenkomen. Blankenaauw werkt onder de naam Art by Luus en maakt expressieve, kleurrijke schilderijen. Van de Venne werkt onder de naam Zittart.

Naast hun eigen werk willen de kunstenaars ruimte bieden aan wisselende gastkunstenaars. Ook zijn er plannen voor evenementen waarin kunst wordt gecombineerd met muziek, mode en andere creatieve ervaringen. In december is werk van gastkunstenaar Tim Roosen te zien, meldt de organisatie.

Opening en bezoekadres

De feestelijke opening vindt plaats op zondag 8 november van 15.00 tot 20.00 uur. Art NeerBy is gevestigd aan de Neerstraat 24 in Roermond.

De reguliere openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar bij Luus Blankenaauw en Jos van de Venne via 06-53969907 en op de website van Art by Luus.

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Bron: persuitnodiging Art NeerBy. Beeld: aangeleverd door Art NeerBy.

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