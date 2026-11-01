Limburgs Mooiste 2027: voorinschrijving begint op 14 december

HEERLEN – Obvion Limburgs Mooiste 2027 vindt plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei. De toertochten worden op zaterdag gereden. Oud-deelnemers kunnen vanaf 14 december 2026 een startbewijs bemachtigen. De reguliere inschrijving opent op 1 januari 2027.

De routebouwers werken inmiddels aan nieuwe routes door het Zuid-Limburgse heuvelland. De organisatie maakt daarover later meer bekend.

Inschrijven voor Limburgs Mooiste 2027

Wie in 2025 of 2026 deelnam, kan van 14 tot en met 20 december 2026 gebruikmaken van de voorinschrijving. Volgens de organisatie geldt in die periode het voordeligste tarief, ook voor teams.

Op 1 januari 2027 om 00.00 uur opent de reguliere inschrijving voor individuele fietsers en teams.

Belangrijke deadlines

De teaminschrijving sluit op 25 april 2027. Dat is ook de laatste dag om in te schrijven voor gepersonaliseerde startdocumenten: een rugnummer en stuurbordje met de naam van de deelnemer.

Online aanmelden kan tot en met 14 mei 2027. Op 21 en 22 mei zijn daginschrijvingen mogelijk op het festivalterrein, zolang de gekozen route nog beschikbaar is. Per route geldt een maximaal aantal deelnemers om de drukte onderweg te beperken.

Meer informatie staat in het overzicht van de inschrijfperiodes van Limburgs Mooiste.

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Bron: Obvion Limburgs Mooiste

Illustratief beeld: © vencav / Adobe Stock.

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