Café Mondiaal in Heerlen: hoe verminderen we polarisatie?

HEERLEN – Hoe verminderen we de polarisatie in onze samenleving? Die vraag staat donderdag 12 november centraal tijdens de 115de aflevering van Café Mondiaal in café Pelt in Heerlen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Discussies over klimaat, gender, stikstof en immigratie kunnen hard worden. Tegenstellingen gaan soms gepaard met etiketten en waardeoordelen, waardoor mensen tegenover elkaar komen te staan. Tijdens Café Mondiaal bespreken de aanwezigen hoe zij dat wij-zij-denken kunnen doorbreken en elkaar als medemens kunnen blijven zien.

Café Mondiaal over polarisatie

Welke rol spelen we zelf in een discussie? Proberen we anderen koste wat kost te overtuigen, sluiten we ons bij een uitgesproken standpunt aan of blijven we liever op de achtergrond? En hoe kunnen bruggenbouwers de kloof tussen tegenpolen helpen verkleinen?

De deelnemers proberen de oorzaken van polarisatie in kaart te brengen en onderzoeken hun eigen mogelijke rol daarin. Koos Linders geeft een korte introductie en neemt daarna actief deel aan het gesprek. Hij is theoloog en historicus en was leraar levensbeschouwing en directielid van het Bernardinuscollege.

Ruimte voor gesprek

HeerlenMondiaal organiseert de avond samen met het Humanistisch Verbond. Harrie Winteraeken leidt zoals gebruikelijk het gesprek. Na de korte inleiding is er vooral ruimte voor uitwisseling en discussie. Alle aanwezigen kunnen desgewenst hun zegje doen.

Café Mondiaal biedt verdieping bij mondiale onderwerpen, zoals mensenrechten, vrede, armoede, rijkdom en klimaat. De gesprekken hoeven niet tot een gezamenlijk resultaat te leiden, maar kunnen wel inspiratie geven om met een onderwerp aan de slag te gaan.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 november 2026 om 19.30 uur bij café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen. Meer informatie is verkrijgbaar bij Harrie Winteraeken via hwinteraeken@hotmail.com en op de website van HeerlenMondiaal.

Lees ook: Café Mondiaal Heerlen bespreekt: ‘Niets doen is geen optie’.

Let op: de bijeenkomst vindt plaats in de zaal op de eerste verdieping van café Pelt. Deze zaal is uitsluitend via een trap bereikbaar.

Archieffoto: Café Pelt.

Bron: HeerlenMondiaal.

About The Author