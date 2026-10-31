Nieuwe locatie Vrijeschool Parkstad feestelijk geopend in Heerlen

De nieuwe locatie van Vrijeschool Parkstad aan Nieuw Eyckholt 300 in Heerlen is op donderdag 29 oktober feestelijk geopend. Onderwijswethouder Timoer Reijnders verrichtte de opening in aanwezigheid van leerlingen, ouders, verzorgers en andere betrokkenen. De school telt inmiddels ongeveer 400 leerlingen.

De leerlingen volgen sinds 7 september les in het voormalige kantoorgebouw van Zuyd Hogeschool. Tijdens de officiële opening sprak ook leerling Sisinnio Montis de genodigden toe namens de leerlingen.

Nieuwe locatie Vrijeschool Parkstad biedt meer ruimte

Volgens de school groeide het leerlingenaantal de afgelopen jaren gestaag, tegen de regionale trend van krimp in. Leerlingen komen uit heel Zuid-Limburg. Daardoor ontstond behoefte aan meer ruimte en een gebouw dat aansluit bij het vrijeschoolonderwijs.

Een besluit van de gemeenteraad van Heerlen maakte de verhuizing naar Nieuw Eyckholt mogelijk.

Van kantoor naar school in drie maanden

Op 1 juni kreeg de school de sleutel van het E-gebouw van Zuyd Hogeschool. Daarna volgde een intensieve verbouwing. Binnen drie maanden werd het voormalige kantoor geschikt gemaakt voor voortgezet onderwijs.

Ook ouders, leerlingen en medewerkers hielpen mee om van het gebouw hun nieuwe school te maken. De eerste lessen begonnen op 7 september. De laatste werkzaamheden worden nog afgerond.

Leren met hoofd, hart en handen

Vrijeschool Parkstad biedt vmbo-tl, havo en atheneum. Naast kennisontwikkeling is er aandacht voor kunstzinnige activiteiten, ervaringsgericht leren en persoonlijke ontwikkeling. Feedback, reflectie en het ontdekken van talenten spelen daarbij een belangrijke rol.

De nieuwe inrichting biedt ruimte aan verschillende manieren van leren. Door de ligging nabij VISTA College en Zuyd Hogeschool ziet de school bovendien kansen om bestaande samenwerkingen tussen voortgezet onderwijs, mbo en hbo uit te breiden.

Lees ook: Vrijeschool Parkstad verhuist naar eigen locatie in Nieuw Eyckholt.

Meer informatie: Vrijeschool Parkstad.

Bron: persbericht Vrijeschool Parkstad, 30 oktober 2026.

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