Geheimen van Parkstad brengt streekverhalen tot leven in Theater Heerlen

HEERLEN – Oude verhalen uit de streek komen op 21 en 22 november tot leven in Theater Heerlen. Tutta Musica Voerendaal en Koninklijke Harmonie Heerlen brengen daar de familievoorstelling Geheimen van Parkstad – Opa, lees nog eens voor… op de planken.

Geheimen van Parkstad: op avontuur met Saar en Tim

De kinderen Saar en Tim zoeken in opa’s verhalenboek een manier om een fout recht te zetten. Onderweg ontmoeten ze streekverhalen over onder meer de Blauwe Dame, de Witte Joffer, de Bokkenrijders en de Vuurman.

Meer dan honderd muzikanten, koorleden en acteurs werken mee aan het muziektheater, een coproductie met PLT. De regie is van Jordan de Haan. De voorstelling voor bezoekers vanaf acht jaar draait ook om verantwoordelijkheid, zelfstandig keuzes maken en hulp durven vragen.

Speeltijden en kaarten

De voorstellingen zijn in de Limburgzaal op zaterdag 21 november om 19.00 uur en zondag 22 november om 14.30 uur. Kaarten kosten €15. Informatie en kaartverkoop via PLT.

Lees ook: een terugblik op het oktoberprogramma van PLT.

Bron: PLT.

About The Author