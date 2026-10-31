Laura uit Heerlen maakt met Halloweenkostuum een statement tegen vrouwengeweld

HEERLEN – Terwijl Halloween voor velen draait om griezelen en verkleden, vraagt Laura uit Heerlen met haar Halloweenkostuum tegen vrouwengeweld aandacht voor een ernstige werkelijkheid. Ze beeldt een bange, mishandelde vrouw uit. Haar boodschap: voor veel vrouwen is angst geen verkleedpartij, maar werkelijkheid.

Gisteravond werd al Halloween gevierd en ook vanavond trekken mensen hun kostuum aan. Kinderen gaan verkleed langs de deuren voor snoep en op feesten verschijnen monsters, spoken en andere griezelfiguren. Laura koos dit jaar voor een andere invulling.

Op haar Instagramaccount vertelt ze dat vooral de nieuwskoppen over seksueel geweld en het goedpraten van geweld tegen vrouwen haar hebben laten schrikken. Met haar kostuum wil ze aandacht vragen voor die werkelijkheid.

Een Halloweenkostuum tegen vrouwengeweld

Laura spreekt zich uit tegen het bagatelliseren van geweld. Ook vraagt ze aandacht voor de manier waarop de verantwoordelijkheid bij vrouwen wordt gelegd: wat droegen ze, hoe laat gingen ze naar huis en wat hadden ze anders kunnen doen?

Volgens haar begint verandering ook bij alledaags gedrag. Een seksistische opmerking, een grap of meelachen kan bijdragen aan het normaal vinden van schadelijke denkbeelden. Daarom roept ze mensen op elkaar aan te spreken én zelf open te staan wanneer iemand hen aanspreekt.

“Misschien is het engste aan Halloween wel dat je voor sommige nachtmerries helemaal geen kostuum nodig hebt”, schrijft Laura.

Waar komt Halloween vandaan?

Halloween heeft wortels in het Keltische feest Samhain en kreeg later invloeden van christelijke herdenkingsdagen. In Mexico bestaat een andere traditie: Día de Muertos, waarbij overleden dierbaren worden herdacht. Het zijn verschillende feesten, met elk een eigen geschiedenis.

Laten we meer op elkaar letten

Parkstad Actueel is trots op Laura’s dappere statement en staat achter haar oproep om geweld tegen vrouwen serieus te nemen. Haar kostuum geeft deze Halloween een boodschap die ook na vanavond aandacht verdient.

Laten we wat meer op elkaar letten. Luisteren wanneer iemand vertelt dat het niet goed gaat. Elkaar aanspreken op kwetsende opmerkingen. En de verantwoordelijkheid voor geweld leggen waar die hoort: bij degene die het pleegt.

Lees ook: 5 tips om iemand in een onveilige relatie te helpen.

About The Author