Minder schermtijd, meer buitenavonturen: 10 avontuurlijke wandelroutes in Zuid-Nederland

Struinen langs een oude Maasarm bij Stevensweert of met een fotospeurtocht op ontdekking in de Loonse en Drunense Duinen: het nieuwe e-book van Ellen en Bob Luijks bevat tien avontuurlijke wandelroutes in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dochter Agnes bedacht het concept en testte alle routes zelf.

Hoe maak je van een wandeling een avontuur waar kinderen graag aan meedoen? Ellen Luijks en Bob Luijks zoeken het in routes waar onderweg van alles te beleven valt. Met hun nieuwe e-book De spannendste wandelroutes met kinderen – Zeeland, Noord-Brabant en Limburg inspireren ze gezinnen om samen naar buiten te gaan en Nederland op een andere manier te ontdekken.

Het e-book bevat tien wandelroutes van 3 tot 10 kilometer. Zo kunnen gezinnen zelf kiezen welke afstand bij hen past. Bij de Molenplas in Stevensweert kun je door de struinnatuur langs een oude Maasarm op ontdekking gaan. In de Loonse en Drunense Duinen wordt wandelen een speurtocht: je krijgt foto’s van plekken in het gebied en gaat zelf op zoek naar de locatie waar de foto is gemaakt. Zo wordt de wandeling een ontdekkingstocht waarbij kinderen goed om zich heen leren kijken.

Het e-book is verkrijgbaar via de webshop van hikeandnature.nl/uitgaves.

Van een idee van Agnes naar vier nieuwe e-books

Het oorspronkelijke idee voor De spannendste wandelroutes met kinderen kwam van Agnes. Samen met Ellen en Bob zocht ze naar wandelingen waar onderweg écht iets te beleven valt, met bijvoorbeeld trekpontjes, spannende vlonderpaden, uitkijktorens en stapstenen over het water. Dat concept groeide uit tot een boek dat twee keer uitverkocht raakte, ook na een herdruk.

Nu krijgt het concept een vervolg met vier gloednieuwe e-books. De vier delen bestrijken samen alle twaalf Nederlandse provincies en bevatten meer dan 70 wandelroutes en extra inspiratie. Ze zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen tot en met 14 jaar.

Samen naar buiten, samen iets beleven

Een wandeling hoeft voor kinderen niet alleen een route van begin naar eind te zijn. Juist wat je onderweg tegenkomt, maakt een tocht bijzonder. Door een route te kiezen die past bij de leeftijd en interesses van een kind, wordt wandelen een activiteit die je samen beleeft. Zo begint een buitenavontuur soms gewoon bij de voordeur.

Ellen Luijks is voormalig boswachter, auteur en outdoorjournalist. Samen met Bob Luijks, professioneel natuurfotograaf, auteur en hoofdredacteur van Natuurfotografie Magazine, deelt ze via Hike & Nature haar kennis en liefde voor wandelen en natuur.

Meer informatie en de e-books zijn te vinden op Hike & Nature. Volg het initiatief ook via Instagram.

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