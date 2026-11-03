Sporting Heerlen pakt zwaarbevochten punt tegen De Ster

Door: Niek Crombach

Stein – Vorige week speelde Sporting Heerlen in barre weersomstandigheden doelpuntloos gelijk tegen RKSV Merefeldia. Vanmiddag was RKSV De Ster, dat vorig seizoen nog uitkwam in de 1ste klasse, de tegenstander.

In de openingsfase van het duel nam de thuisploeg voorzichtig het initiatief. Na tien minuten raakten zij dan ook voor het eerst het aluminium. Davy Hodselmans kopte een corner bij de tweede paal van dichtbij op de paal. Wederom tien minuten later namen de bezoekers desondanks brutaal de leiding. Amir Skraoui zag doelman Bizdi te ver voor zijn doel staan en verschalkte de doelman op fraaie wijze uit een vrije trap vanaf de middellijn. Direct hierna kregen de Heerlenaren een uitgelezen mogelijkheid via Xavi Stienen om de voorsprong te verdubbelen. Een afgeslagen bal uit een voorzet van Yorick Krul belandde voor zijn voeten, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald. Vijf minuten voor de thee kwam de thuisploeg alsnog langszij. Youp van Wijk wilde bij de eerste paal een voorzet verwerken tot corner, maar stuurde de bal ongelukkig het eigen doel in achter de uit positie staande doelman Yannick Quaedvlieg. Hij bepaalde hiermee de ruststand op 1-1.

In de tweede helft namen de geel-zwarten uit Stein wederom het voortouw. Sporting Heerlen kon af en toe nog aardig meevoetballen, maar de thuisploeg klopte steeds nadrukkelijker op de deur. Na een kwartier speeltijd leek het dan ook alsof dit resulteerde in de voorsprong voor de thuisploeg via Bart Dings, die een afvallende bal vanaf een meter of elf tegen de touwen schoot. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel eerder in de aanval. Diezelfde Dings werd één minuut later wederom gevaarlijk, maar doelman Quaedvlieg reageerde adequaat en bracht redding van dichtbij. Het offensief van de thuisploeg duurde bijna het gehele restant van de wedstrijd. Zo raakte Chefrino Eind de onderkant van de lat met een kopbal en belandde een door niemand aangeraakt voorzet nog op de paal. De allerlaatste mogelijkheid was voor Sporting Heerlen. Een vrije trap vanaf de hoek van de zestien meter werd door eerdere doelpuntenmaker Skraoui richting de verre hoek geknald, maar doelman Bizdi kreeg er net voldoende hand achter om de bal tegen de lat aan te tikken. Het bleef vanmiddag dus bij 1-1.

Volgende week komt Sportclub Susteren op bezoek op Sportpark Grasbroek. Zij speelden met 0-0 gelijk tegen vv ALFA Sport.

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