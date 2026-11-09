Afterwork Dance Party in Aken: dans het weekend in bij Club Tajine

AKEN – De werkweek afsluiten op de dansvloer? Op vrijdag 27 november 2026 vindt in Club Tajine in Aken de Afterwork Dance Party plaats. Van 19.00 tot 23.30 uur staat de avond in het teken van muziek en dans

DJ Uwe neemt bezoekers mee op een muzikale reis met bekende dancehits van nu tot de jaren negentig. Daarnaast verzorgt Maira Maria een liveoptreden.

De Afterwork Dance Party biedt bezoekers de gelegenheid om na de werkweek het weekend dansend te beginnen.

Praktische informatie

Evenement: Afterwork Dance Party

Afterwork Dance Party Datum: vrijdag 27 november 2026

vrijdag 27 november 2026 Tijd: 19.00 tot 23.30 uur

19.00 tot 23.30 uur Locatie: Club Tajine

Club Tajine Adres: Harscampstraße 57, 52062 Aken, Duitsland

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