Lagere vermogensgrenzen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget in 2027

Door Redactie van Parkstad Actueel

De vermogensgrenzen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget gaan per 1 januari 2027 omlaag. Wie op die datum meer dan €119.122 aan meetellend vermogen heeft, heeft voor heel 2027 geen recht op deze toeslagen. Voor mensen met een toeslagpartner geldt een gezamenlijke grens van €158.748. Dienst Toeslagen vraagt wijzigingen uiterlijk 8 december 2026 door te geven.

Lagere vermogensgrenzen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget

In 2026 ligt de grens zonder toeslagpartner op €146.011. Voor mensen die het hele jaar een toeslagpartner hebben, is dat €184.633. In 2027 worden deze bedragen respectievelijk €119.122 en €158.748.

De verlaging kan gevolgen hebben voor mensen met spaargeld of beleggingen. Ook een erfenis, schenking of de verkoop van een woning kan ervoor zorgen dat het vermogen boven de nieuwe grens uitkomt.

Vermogen op 1 januari is bepalend

Dienst Toeslagen kijkt naar het vermogen op de peildatum 1 januari. Komt het meetellende vermogen op 1 januari 2027 boven de grens uit? Dan bestaat voor het hele jaar geen recht op zorgtoeslag of kindgebonden budget. Een lager vermogen later in het jaar verandert dat niet.

Daarom is het belangrijk nu al een inschatting te maken. Geld op betaal- en spaarrekeningen, beleggingen en aandelen tellen bijvoorbeeld mee. De eigen woning waarin je woont en je auto tellen niet mee.

Geef een te hoog vermogen uiterlijk 8 december door

Verwacht je dat je vermogen boven de nieuwe grens uitkomt? Geef dit dan uiterlijk 8 december 2026 door via Mijn toeslagen. Zo kan Dienst Toeslagen de voorschotten tijdig aanpassen en voorkom je dat je later ontvangen toeslag moet terugbetalen.

Schat hoeveel meetellend vermogen je op 1 januari 2027 hebt. Log in op Mijn toeslagen en kies onder ‘Wijziging doorgeven’ voor ‘Inkomen en vermogen’. Kies ‘Er wijzigt iets in het vermogen’, selecteer 2027 en beantwoord de vragen.

Na afloop van 2027 controleert Dienst Toeslagen het daadwerkelijke vermogen op 1 januari. Was dat toch niet te hoog? Dan ontvang je alsnog de toeslag waarop je recht hebt, als je ook aan de andere voorwaarden voldoet.

Andere wijzigingen, bijvoorbeeld in inkomen of huurprijs, kun je het hele jaar blijven doorgeven.

Gratis hulp bij toeslagen

Hulp nodig bij het aanpassen van je gegevens? Je kunt terecht bij gratis hulppunten, zoals een bibliotheek of toeslagenservicepunt. Bellen kan gratis via 0800-0543. Meer informatie staat op toeslagen.nl/hulp. Voor vragen over vermogen en de gevolgen voor toeslagen verwijst het persbericht ook naar Geldfit.

Lees ook: 225.000 huishoudens krijgen brief over mogelijk recht op zorgtoeslag uit 2025.

Bron: persbericht Dienst Toeslagen, 9 november 2026. Bedragen en doorgeefdatum gecontroleerd via de officiële informatie van Dienst Toeslagen.

About The Author