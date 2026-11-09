Christmas & Vintage brengt nostalgische wintersfeer naar Kasteel Daelenbroeck

HERKENBOSCH – Op zaterdag 21 en zondag 22 november 2026 vormt het sfeervolle Kasteel Daelenbroeck opnieuw het decor voor Christmas & Vintage. Deze bijzondere fair, georganiseerd door Heerenlanden Events, beleeft haar negende editie en belooft een weekend volbrocante, bijzondere vondsten, winterse gezelligheid en nostalgische charme.

In de historische ambiance van het eeuwenoude kasteel presenteren zorgvuldig geselecteerde standhouders een verrassend en veelzijdig aanbod. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen tussen Franse brocante, antiek, vintage woonaccessoires, sfeervolle decoraties,bijzondere cadeaus en stijlvolle winterse vondsten.

Internationale allure in een historisch decor

Wat Christmas & Vintage zo bijzonder maakt, is de combinatie van de unieke locatie en het internationale karakter van de fair. Naast Nederlandse deelnemers zijn er brocanteurs uit onder meer Frankrijk, België en Engeland aanwezig. Zij brengen hun mooiste vondstenmee, ieder met een eigen verhaal en karakter.

De karakteristieke gewelven, historische vertrekken en sfeervolle omgeving van Kasteel Daelenbroeck vormen een prachtig decor voor een evenement waar historie, sfeer en kwaliteit samenkomen.

Een geliefde traditie

Christmas & Vintage is inmiddels uitgegroeid tot een geliefd evenement voor liefhebbers van brocante, nostalgie en bijzondere woonaccessoires. Tijdens de vorige editie wisten ruim 2.000 bezoekers de weg naar het kasteel te vinden.

Organisator Heerenlanden Events organiseert sinds 2013 bijzondere fairs op historische locaties, waaronder kastelen, kloosters en landgoederen in Nederland en Duitsland.

“Wij willen bezoekers niet alleen een mooie fair bieden, maar vooral een bijzondere belevenis. De historische omgeving, de prachtige collecties van onze standhouders en de warme sfeer maken Christmas & Vintage ieder jaar weer speciaal”, aldus de organisatie.

Een heerlijk dagje uit

Christmas & Vintage is bij uitstek een gelegenheid om samen met familie of vrienden te genieten van een ontspannen dagje uit. Ontdek bijzondere schatten, laat je inspireren door sfeervolle presentaties en geniet van de unieke ambiance van het kasteel.

Of bezoekers nu op zoek zijn naar dat ene bijzondere item, een origineel cadeau of gewoon willen genieten van een sfeervolle dag: Christmas & Vintage biedt voor ieder wat wils.

Praktische informatie

Christmas & Vintage – 9e editie

Datum: zaterdag 21 en zondag 22 november 2026

Locatie: Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch

Openingstijden: beide dagen van 10.00 tot 16.30 uur

Entree: € 5,- per persoon

Organisatie: Heerenlanden Events

Website: www.heerenlandenevents.nl

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