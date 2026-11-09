Tweedehandsmarkt bij Natuurvriendenhuis Eikhold in Heerlen op 21, 22, 28 en 29 november

In Natuurvriendenhuis Eikhold aan de Valkenburgerweg 72 in Heerlen vindt op twee weekenden in november een tweedehandsmarkt plaats. De markt wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 november en zaterdag 28 en zondag 29 november 2026.

Bezoekers zijn op alle vier de dagen welkom van 12.00 tot 16.00 uur.

De organisatie, Nivon Natuurvrienden, omschrijft de tweedehandsmarkt als gezellig voor jong en oud. Ook staat de koffie klaar.

Tweedehandsmarkt Heerlen: praktische informatie

Wanneer: 21, 22, 28 en 29 november 2026

21, 22, 28 en 29 november 2026 Tijd: 12.00 tot 16.00 uur

12.00 tot 16.00 uur Locatie: Natuurvriendenhuis Eikhold

Natuurvriendenhuis Eikhold Adres: Valkenburgerweg 72, Heerlen

Afbeelding: aangeleverde poster Natuurvriendenhuis Eikhold / Nivon Natuurvrienden.

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