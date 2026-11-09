Poster tweedehandsmarkt Natuurvriendenhuis Eikhold in Heerlen op 21, 22, 28 en 29 november 2026

Tweedehandsmarkt bij Natuurvriendenhuis Eikhold in Heerlen op 21, 22, 28 en 29 november

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In Natuurvriendenhuis Eikhold aan de Valkenburgerweg 72 in Heerlen vindt op twee weekenden in november een tweedehandsmarkt plaats. De markt wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 november en zaterdag 28 en zondag 29 november 2026.

Bezoekers zijn op alle vier de dagen welkom van 12.00 tot 16.00 uur.

De organisatie, Nivon Natuurvrienden, omschrijft de tweedehandsmarkt als gezellig voor jong en oud. Ook staat de koffie klaar.

Tweedehandsmarkt Heerlen: praktische informatie

  • Wanneer: 21, 22, 28 en 29 november 2026
  • Tijd: 12.00 tot 16.00 uur
  • Locatie: Natuurvriendenhuis Eikhold
  • Adres: Valkenburgerweg 72, Heerlen

Afbeelding: aangeleverde poster Natuurvriendenhuis Eikhold / Nivon Natuurvrienden.

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Redactie van ParkstadActueel

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