11-11 bij de Nar op de Markt: de kop is eraf! 🎭🌧️

Een lichte motregen trok over de Markt in Kerkrade, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken! Om 11.11 uur klonken bij het beeld van de Nar de traditiegetrouwe elf kanonschoten. Meteen daarna gingen de narrenkappen op het hoofd: het officiële teken dat het nieuwe vasteloavendsseizoen van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ is ingeluid.

Na dit officiële moment op de Markt werd iedere aanwezige gastvrij uitgenodigd in café De Aftrap voor een heerlijke kop koffie en een stuk vlaai.

Daarna gingen de Raad van Elf en het 36er Regiment vol aan de bak. Zowel de eigen jubilarissen als de vrijwilligers van het Credo Huis aan de Zonstraat werden in het zonnetje gezet en vereerd met een mooi boek. Ook bracht het gezelschap een bezoek aan schoenenzaak Augenbroe aan de Kipstraat. Een heel bijzonder moment, want net als de KVV werd ook deze Kerkraadse speciaalzaak opgericht in 1936 – beide vieren dit jaar dus hun 90-jarig jubileum!

Straks staan er nog een aantal mooie verplichtingen op het programma, maar daarover later meer. Het begin is er in ieder geval – Alaaf!

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