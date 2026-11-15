Waar let je op bij het kopen van een kinderboxspring?

Een fijne nachtrust geeft kinderen ruimte om te groeien, te spelen en met frisse energie wakker te worden. Voor jou is het ook prettig wanneer je kind zich veilig voelt en zonder gedoe gaat slapen. Bij het uitzoeken kijk je daarom verder dan een mooie kleur of zachte stof. De maat moet passen, de instap moet vertrouwd aanvoelen en het matras moet lekker liggen. Ook de afwerking verdient aandacht, want kleine handen raken nu eenmaal alles aan. Met een paar gerichte controles maak je een keuze waar je kind iedere nacht fijn op kan rusten.

Kies de juiste maat

Groeiende kinderen hebben ruimte nodig om zich lekker uit te strekken, maar een te groot formaat kan onwennig voelen. Meet daarom je kind en de beschikbare vloer op voordat je een kinder boxspring kiest die prettig in de kamer past. Houd rondom voldoende loopruimte vrij, zodat je zonder struikelen kunt helpen bij het verschonen van de lakens. Let ook op de lengte, want wat extra ruimte bij het voeteneinde voorkomt dat groeispurten meteen voor krapte zorgen. Een breedte die past bij de kamer maakt spelen op de vloer makkelijker en houdt het geheel rustig. Controleer of het matras dezelfde maat heeft als de onderkant, want open randen voelen niet fijn aan. Leg de afmetingen eventueel met stroken papier op de vloer uit, zodat je ziet hoeveel plek er werkelijk overblijft. Zo blijft er ruimte voor speelgoed en kan je kind comfortabel slapen zonder dat de kamer vol oogt.

Let op de instaphoogte

Bij een kinder boxspring is de instaphoogte belangrijk: zelf in en uit bed kunnen stappen geeft je kind vertrouwen, zeker wanneer het ’s nachts naar het toilet moet. Controleer daarom de hoogte vanaf de vloer tot boven op het matras en houd rekening met de lengte van je kind. Kan het zittend de voeten stevig op de grond zetten, dan voelt opstaan vaak een stuk prettiger. Bij jonge kinderen kan een lagere uitvoering rust geven, omdat de afstand tot de vloer kleiner blijft. Let ook op scherpe hoeken of uitstekende delen rond de instap, want daaraan kun je je makkelijk stoten. Een stevig opstapje kan helpen wanneer de hoogte nét niet past, maar het moet zelf niet wegschuiven. Laat je kind zo mogelijk zelf proberen hoe het in en uit stapt, terwijl jij rustig meekijkt. Zo merk je snel of de hoogte vertrouwd voelt en of er genoeg bewegingsruimte naast de instap overblijft.

Controleer matras en bodem

Comfort merk je niet alleen aan een zachte bovenkant, want ook de steun onder het matras telt mee. Druk met je hand op meerdere plekken en voel of het oppervlak overal ongeveer even stevig aanvoelt. Een matras dat te ver inzakt, kan draaien lastig maken en voelt tijdens het slapen minder prettig. Ook een heel stevig matras hoeft niet fijn te liggen, dus laat je kind rustig proefliggen. Vraag naar de materialen en controleer of de hoes afneembaar is, zodat je vlekken gemakkelijk kunt schoonmaken. Een luchtige hoes helpt warmte kwijt te raken, waardoor je kind minder snel klam wakker wordt. Kijk daarnaast of de bodem stevig aansluit en nergens kraakt wanneer je kind erop beweegt. Zo krijgt een comfortabele plek om te ontspannen, zonder dat jij na iedere nacht aan het matras twijfelt.

Bekijk veiligheid en montage

Veiligheid zit vaak in kleine details die je bij een snelle blik gemakkelijk mist. Voel langs de randen of er scherpe stukken zitten en controleer of de bekleding stevig vastzit. Bekijk ook de ruimte tussen matras en zijkanten, zodat je kind niet met een arm klem raakt. Zet alle onderdelen volgens de handleiding in elkaar en draai schroeven goed vast, zonder het materiaal te beschadigen. Schuif na het monteren voorzichtig tegen de zijkant en voel of alles stevig op zijn plaats blijft. Een vlakke vloer helpt tegen wiebelen, terwijl je met beschermdopjes schade aan de vloer kunt voorkomen. Controleer af en toe opnieuw of schroeven nog vastzitten, vooral wanneer je kind graag op en neer beweegt. Zo slaapt het heerlijk rustig en kun jij met een gerust gevoel de kamer uitlopen.

Lees ook: Slimme keuzes voor een heerlijke slaapplek in de kinderkamer.

About The Author