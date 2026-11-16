Springplank Concerten: viool en piano centraal tijdens concert op 29 november

Op zondag 29 november 2026 staat bij de Springplank Concerten van Klassieke Zomer Parkstad opnieuw klassieke muziek centraal. Violiste Amaryllis Wellens en pianist Andrea Boga verzorgen samen een concert met werken van onder anderen Beethoven, Schumann, Ysaÿe en Lalo.

De Springplank Concerten bieden een podium aan musici en laten bezoekers kennismaken met verschillende werken uit de klassieke muziek. Tijdens het komende concert op 29 november vormen viool en piano de rode draad.

Muziek van Beethoven tot Lalo

Op het programma staat onder meer de Vioolsonate nr. 8 in G majeur, opus 30 nr. 3 van Ludwig van Beethoven, uitgevoerd door Amaryllis Wellens en Andrea Boga.

Pianist Andrea Boga speelt daarnaast Carnaval de Vienne, opus 26 van Robert Schumann. Violiste Amaryllis Wellens vertolkt de vijfde solosonate van Eugène Ysaÿe.

Ook La Gitana van Fritz Kreisler en het eerste deel van de Symphonie espagnole van Édouard Lalo maken deel uit van het programma.

Het concert brengt daarmee verschillende composities samen, met zowel solowerken als muziek voor viool en piano.

Springplank Concerten gaan verder in 2027

Het concert maakt deel uit van het seizoen 2026-2027 van de Springplank Concerten. Ook voor het nieuwe jaar staan verschillende uitvoeringen gepland.

Op 31 januari 2027 staat het blazerskwintet Muintet op het programma. Op 4 april volgen violiste Saida Saparayeva en pianist Daniele Lasta. Het seizoen wordt op 30 mei 2027 voortgezet met het MSM Quartet.

Meer informatie

De Springplank Concerten worden georganiseerd door Klassieke Zomer Parkstad, een organisatie met ANBI-status.

Meer informatie over de organisatie en de concerten is te vinden op www.klassiekezomer.nl.

Datum: zondag 29 november 2026

Musici: Amaryllis Wellens (viool) en Andrea Boga (piano)

Organisatie: Klassieke Zomer Parkstad

Bron: programmflyers Springplank Concerten, november 2026.

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