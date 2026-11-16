Limburg trekt €15 miljoen extra uit voor startersleningen

LIMBURG – De Provincie Limburg verhoogt de kredietruimte voor startersleningen met 15 miljoen euro. Provinciale Staten hebben daar volgens de provincie op 6 november mee ingestemd. Met het extra krediet wil Limburg ook in 2027 inwoners blijven ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning.
Vraag naar starterslening neemt toe
In de eerste zes maanden van 2026 werden 568 startersleningen verstrekt. Voor 2027 verwacht de provincie ongeveer 1.000 leningen. In totaal zijn volgens gedeputeerde Theuns al ruim 7.500 Limburgers met de regeling geholpen.
“We hebben al ruim 7.500 Limburgers met een starterslening geholpen bij de aankoop van hun eerste huis. Dat zijn duizenden mensen voor wie zo’n lening nét het verschil heeft kunnen maken. We willen die mogelijkheid de komende jaren blijven bieden”, aldus gedeputeerde Theuns.
Hoe werkt de starterslening?
De starterslening helpt het verschil te overbruggen tussen de maximale hypotheek op basis van het inkomen en de aankoopkosten van een eerste woning. Sinds 1 januari 2026 financieren de provincie en de deelnemende gemeente ieder de helft. Het gemiddelde provinciale aandeel bedroeg in de eerste helft van 2026 ongeveer 25.000 euro per lening.
De huidige regeling loopt tot en met 31 december 2027. Voorwaarden en maximale bedragen kunnen per gemeente verschillen. Wie een eerste huis wil kopen, kan de informatie en voorwaarden raadplegen via de Provincie Limburg.
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Bron: Provincie Limburg.
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