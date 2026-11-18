Hun gezamenlijke passie was carnaval vieren. Dat zit hun in het bloed. Jo Stevens was maar liefst 44 jaar voorzitter van de Tsóg en Feskommissiejoeën van D’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf 1936. Het was zijn lust en zijn leven. Jo kijkt met veel plezier terug op die periode, maar op een gegeven moment vond hij het tijd om te stoppen. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd hij door de KVV onderscheiden met een hoge onderscheiding. Een grotere blijk van waardering is er eigenlijk niet. Op 15 november waren Jo (88) en Els (87) maar liefst 65 jaar getrouwd. Natuurlijk kwam burgemeester Petra Dassen-Housen het echtpaar in hun woning in Kerkrade feliciteren

De eerste kennismaking vond plaats in juni 1956. Het was kermis in Kerkrade-Centrum en dan speelden er gebruikelijk liveorkesten in de cafés. Zo was het ook een gezellig samenzijn in café Wouters aan de Niersprinkstraat, op de plek waar tegenwoordig een Italiaans restaurant is gevestigd. Jo zag Els bij een groep vriendinnen staan en koos haar uit om te vragen voor een dansje. Van liefde op het eerste gezicht was weliswaar geen sprake, maar sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Na een relatie van zes jaar besloten ze te trouwen.

Omdat Jo zijn militaire dienstplicht nog moest vervullen in Bergen op Zoom en Oirschot, werd eerst in 1962 voor de kerk getrouwd. In 1965 werd hun dochter geboren. Met de komst van een kleinzoon was het gezin compleet.

Tijdens zijn werkzame leven was Jo vrachtwagenchauffeur. Hij vervoerde gevaarlijke ladingen, om precies te zijn dynamiet van de firma Bergstein, die hofleverancier was van de steenkolenmijnen. Els werkte tot aan haar huwelijk in het handwerkatelier van overhemdenfabriek Lincoln in Bleijerheide.

Een geheim voor een goed huwelijk hebben de echtelieden niet. Overbodig eigenlijk om te zeggen dat ze nog steeds zielsveel van elkaar houden. Samen één zijn, dat is belangrijk. Een leven lang voor elkaar klaarstaan, daar draait het om.

Tekst en foto: Peter Trompetter fotografie

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