Wie worden de nieuwe heerser(s) van “C.V. DE BEEREN” Beersdal

C.V. De Beeren uit de Heerlense wijk Beersdal houden komende vrijdag 20 november a.s. hun Prinsenproclamatie. Dit narrenevenement wordt gehouden in hun kleurrijke en gezellige narrentempel “Buurthuis Beersdal” Maasstraat 10 in Beersdal. Vanaf 19.33 uur is iedereen van harte welkom, om samen met De Beeren uit te kijken wie de nieuwe heersers in Beersdal zullen gaan worden in het seizoen 2026 – 2027..

Om 21:11 zal afscheid worden genomen van Prinsenpaar: Prins Justin 1e en Jeugdprinses Jolene 1e. Zij mogen teug zien op een geweldig seizoen. Om 22:11 uur zullen dan de Nieuwe Heersers bekent worden gemaakt. Wees er op tijd bij want de eerste artiest “Vaerdig” zal al om 20:45 uur voor optreden. Verder treden nog op zanger Joy Blijdenstein en niemand minder dan de overbekende carnavalsartiesten “Rempetemp”. Uiteraard zullen, evenals voorgaande jaren, diverse collega gastverenigingen niet ontbreken.

Kortom, het beloofd dus als vanouds weer een super mooie en gezellige avond te worden.

Voor de stemming is dragen De Beeren zorg. Dus wat belet om aanwezig te zijn om de proclamatieavond compleet te maken. Zin een gezellig onvervalst carnavalsevenement? Zorg dan om komende vrijdag 20 november hier deelgenoot van zijn in “Buurthuis Beersdal”, zijnde de thuishonk van de sympathieke Beeren carnavalsfamilie.

Poster: C.V. De Beeren

Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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