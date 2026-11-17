Redactie van PA: Callie Steijaert

Verleden week 46 stond op de november kalender de vrijdag te boek met de dagdatum de 13de., Voor velen wordt deze vrijdag dagdatum wel of niet terecht beschouwd als een “ongeluksdag”. Maar niet voor C.V. Heks’n jäger want zij gebruiken deze dagdatum om het lot te tarten. Op hun carnavalsprogramma stond immers met dikke letters gegrift de uitroeping, intallatie en proclamatie van de nieuwe prins/prinses of een prinsenpaar.In narrentempel Café Heksenberg. Zoals meer als bekend is genoemde narrentempel gelegen aan de Roebroekweg in Heksenberg/Heerlen.

Maar voor alle narren aanwezigen kennis konden nemen wie voor het nieuwe seizoen 2026-2027 uitverkoren waren om tot Aswoensdag de scepter te mogen zwaaien moest helaas met de nodige weemoed, maar ook dankbaarheid, afscheid worden genomen van op dat moment nog regerende Prins Alex I (Boelen) en zoon Jeugdprins Daan I Boelen). Zij hebben er samen een fantastisch carnavalsseizoen mogen beleven, een gegeven die ook C.V. Heks’n jäger overduidelijk hebben ervaren. Ook zij genoten, bij welke carnavalsactiviteit dan ook met volle teugen van prinselijke vader en zoon. Samen met de familie Boelen veel mooie herinneringen van gemaakt. Maar in dit geval mag niet onvermeld blijven dat dit prinselijke duo zich van A tot Z voor de volle 100% heeft ingezet voor hun geweldige vereniging en iedereen die een op en top carnavalshart met zich meedragen.

Na een super en geslaagd optreden van zangeres Janey (Kollar) werd het sein gegeven om in de narrentempel te starten met de proclamatie om zodoende een einde te maken aan alle geheimzinnigheid welke nu eenmaal achter of voor de gordijnen gepaard gaat met de vraag en opmerkingen over wie de scepter ter hand mag nemen. Naar redactie ParkstadActueel vernam blijkt dat het prinsencommité ook dit jaar weer in bochten moeten wringen om te voorkomen dat mensen (ook beter verwoord als nieuwsgierigen) er achter kwamen wie het zou worden.

Toen het tijdstip van bekendmaking/voorstelling aanbrak vormde veel confetti een kleurrijk aanzicht. Verrassend en onder de nodige alaafs stond daar dan het nieuwe prinsenpaar Prins Patrick I ( Meulenberg ) en Prinses Philicy I (Meulenberg -Zautsen). Beiden zijn geen onbekenden op de Heksenberg en in de vereniging. Patrick is de voorzitter en Philicy is de secretaris van C.V. Heks’n jäger. 2 bezige bijtjes dus. Beroepshalve zijn zij eigenaar van Schildersbedrijf Meulenberg.Samen met hun kinderen Tycho, Tyrza en Noah gaan zij er een geweldig carnavalsseizoen van maken. Daar is iedereen dan ook van overtuigd, zeker als hiertoe hun passende lijfspreuk gebezigd wordt en wel: “ Vergaet neet te lache, vergaet neet te laeve dat is het vastelaovends laevensgeluk”.

Voor nieuwe prins Patrick is drie keer scheepsrecht want hij is eerder caféprins geweest van Cafe Casper en Prins bij de HVV.. Maar zijn grote droom was toch echt wel om prins te worden bij zijn eigen door hem zelf opgerichte carnavalsvereniging, met zijn prinses aan zijn zijde. Prinses Philicy I zit ook niet stil want zij organiseert samen met haar schoonzus en nicht de Sinterklaasmiddag op Heksenberg. De geslaagde proclamatieavond werd afgesloten met een geweldig feest met onder andere muziek van DJ Jeroen en optredens van Big Benny en Danny Pouwels.

Foto: C.V. Heks’n Jäger Lees ook: Ook in groot Heerlerheide nadert carnavalsseizoen 2026-2027.

Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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