SITTARD – Hoe pak je het dagelijks leven en je werk weer op na een kankerdiagnose? Die vraag staat centraal tijdens een gratis themamiddag op vrijdag 27 november 2026 in Filmhuis Zicht in Sittard. Toon Hermans Huis Parkstad organiseert de bijeenkomst samen met de Toon Hermanshuizen in Maastricht, Sittard en Roermond.

Een diagnose kanker kan grote gevolgen hebben voor het werkende leven. Tijdens de themamiddag komen persoonlijke ervaringen, nieuwe mogelijkheden en de terugkeer naar werk aan bod. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zelf met kanker te maken hebben of hebben gehad, maar is ook interessant voor werkgevers.

Persoonlijke ervaringen en terugkeer naar werk

Ronald Sluiter vertelt over zijn ervaringen met kanker en het opnieuw vormgeven van zijn leven. Hij schreef daarover het boek Van carrière naar kanker, waarin hij ingaat op de mentale en lichamelijke gevolgen van de ziekte.

Ook Ken Driessen komt aan het woord. Hij is medeoprichter van Still We Can, een initiatief dat mensen met gezondheidsuitdagingen en werkgevers met elkaar in contact brengt en kijkt naar passend werk en werkafspraken.

Yvonne Aben, re-integratieconsultant bij Re-turn, gaat in op de terugkeer naar werk tijdens of na kanker. Daarbij komen de rol van onder anderen de bedrijfsarts en leidinggevende en het belang van duurzame werkhervatting aan bod.

Praktische informatie en aanmelden

De themamiddag vindt plaats op vrijdag 27 november 2026 van 13.30 tot 16.00 uur in Filmhuis Zicht, Ligne 3 in Sittard. Deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via het aanmeldformulier.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website van Toon Hermans Huis Parkstad.

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Bron: Toon Hermans Huis Parkstad en de openbare aankondiging van de themamiddag. Headerbeeld: logo Toon Hermans Huis Parkstad.

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