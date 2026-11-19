Achter het digitale naslagwerk HeerlenWiki schuilt het vakmanschap van twee ervaren zeventigplussers met een gedeelde liefde voor het Limburgse erfgoed: initiatiefnemer Jo Linden (1950) en historicus drs. Koos Linders. Waar anderen op die leeftijd rustig achteroverleunen, bundelen zij juist nu hun krachten om de geschiedenis van Heerlen voor toekomstige generaties vast te leggen.

Jo Linden, geboren in de Kerkraadse Dammerscheidtstraat, brengt een schat aan organisatorische en archivarische ervaring mee. Tijdens zijn veertigjarige loopbaan bij DSM werkte hij onder meer in Zeist en Utrecht, leidde hij het Centraal Archief en de Bibliotheek, en voerde hij op het secretariaat van de Raad van Bestuur het donatiebeleid uit. Die ervaring zette hij eerder al in als samensteller van de zesdelige dvd-serie Mijn Verleden; De Staatsmijnen in Beeld en als bestuurslid en medewerker bij KerkradeWiki. Als beheerder en oprichter geeft hij HeerlenWiki nu zijn solide structuur.

Voor de historische diepgang werkt hij nauw samen met de gerenommeerde onderzoeker drs. Koos Linders. Linders heeft zijn sporen ruimschoots verdiend als theoloog, docent en onderzoeker van de kerk- en cultuurgeschiedenis in de regio, onder meer via historische kring Het Land van Herle en het tijdschrift MijnStreek. Met onder andere zijn biografie over de Heerlense deken Nicolaye op zijn naam, voorziet hij het platform van wetenschappelijk onderbouwde verhalen.

© Peter Trompetter Fotografie

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